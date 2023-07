Napoli: svolta in difesa, arriva il nuovo Kim

Kim è ormai un giocatore del Bayern Monaco. Per il Napoli possibile svolta in difesa per quanto riguarda il sostituto.

In casa Napoli il mercato è ormai pronto ad entrare nel vivo. Nonostante un rallentamento registrato nelle ultime settimane, Kim in questa giornata è arrivato a Monaco di Baviera per le visite mediche e legarsi al club bavarese.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli ha individuato il suo nuovo Kim e presto ci potrebbero essere delle importante novità in questo calciomercato. Si tratta di un calciatore che piace molto ai partenopei e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: Kim addio, scelto il sostituto

E’ tempo di guardare con attenzione al futuro in casa Napoli. I partenopei, infatti, sono alla ricerca di diversi rinforzi e tra questi ci sarà anche il sostituto di Kim. Il calciatore, nonostante un rallentamento registrato nei giorni scorsi, ha raggiunto Monaco di Baviera per legarsi al Bayern e iniziare questa nuova avventura. I nomi accostati ai partenopei sono stati diversi, ma in queste ultime ore c’è stato un profilo che ha presto piede e vedremo se alla fine ci potrà essere o no la tanto attesa fumata bianca.

Tra i giocatori seguiti con attenzione dal Napoli per rinforzare la difesa in questo calciomercato c’è Uduokhai dell’Augsburg. Il giocatore è in scadenza e non c’è nessuna intenzione di rinnovare il contratto. Occasione importante per i partenopei considerando che il costo si aggira intorno ai 7 milioni di euro. I contatti sono in corso e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca.

Il calciatore, come detto, piace molto e a questo punto non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire se la scelta cadrà su di lui. Il tutto, comunque, entrerà nel vivo solamente dopo la cessione ufficiale di Kim.

Mercato Napoli: Uduokhai nel mirino per la difesa

Il Napoli ha messo tra gli obiettivi di calciomercato il difensore Uduokhai. Il centrale, come detto in precedenza, è in scadenza con l’Augsburg e il tutto si potrebbe concludere per una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Si tratta di una possibilità importante considerando il prezzo basso. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure il Napoli in questo calciomercato punterà su un altro giocatore per rinforzare il proprio reparto difensivo.