Un ex Roma per il Napoli: nome a sorpresa

Nome a sorpresa per il Napoli, che potrebbe prendere un altro elemento dalla Roma dopo averlo già fatto in più di un occasione

Il Napoli sta svolgendo la preparazione estiva a Dimaro e nel frattempo ha già presentato Rudi Garcia e Mauro Maluso. Allenatore e direttore sportivo uniranno le loro forze insieme allo scouting e a De Laurentiis per rinforzare la rosa.

Non sarà semplice ripetere il bis Scudetto, anche se i partenopei sognano in grande. Ed è per questo che si è già fatta chiarezza sui prossimi obiettivi, come per esempio i sostituti di Min-Jae Kim e Tanguy Ndombele.

Sono diversi gli elementi su cui il Napoli ha puntato negli ultimi anni che hanno avuto un passato nella Roma. Come per esempio Mario Rui, Juan Jesus, Spalletti e adesso Rudi Garcia. In attesa di capire cosa farà l’ultimo tecnico, è chiaro che gli altri hanno ottenuto tutti ottimi risultati a livello individuale e di squadra.

E le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono che anche un altro giocatore che in passato ha giocato nella Roma è finito nel Napoli. Si tratta di Lucas Digne, terzino sinistro che attualmente si trova all’Aston Villa. Una scelta sorprendente visto che in rosa ci sono già dei terzini di alto livello come Mario Rui e Mathias Olivera.

Napoli sull’ex Roma Digne: la situazione

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il Napoli ha in programma di valutare le condizioni del trasferimento di Lucas Digne con l’entourage e l’Aston Villa. Non sarà semplice, perché il terzino sinistro francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Al Napoli, inoltre, ci sono Mario Rui e Olivera e la concorrenza è quindi altissima. Per Digne, dunque, forse sarebbe meglio continuare la sua carriera in Premier League. La scorsa stagione ha collezionato 31 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol in 1609′.

Dunque, non proprio un titolarissimo di Unai Emery, anche se ha dato il suo contributo alla qualificazione in Conference League. Il Napoli attende la sua evoluzione, sa bene che trattare con l’Aston Villa non è semplice, perché non ha bisogno di vendere e la valutazione di Digne si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Rudi Garcia aveva chiesto Digne quando allenava la Roma e il club a quei tempi lo accontentò. Stavolta non è semplice come la scorsa volta, il terzino francese è più esperto, classe ’93, e difficilmente accetterà la destinazione Napoli in prestito senza avere delle garanzie tecniche e contrattuali.