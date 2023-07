Rottura totale: lascia il Napoli, altro addio eccellente

Questa estate per il Napoli sembra portare ad un altro addio eccellente, ormai è rottura totale tra giocatore e società, lascia così la sua avventura alle pendici del Vesuvio…

La situazione appare degenerata tra le parti in questione, tanto da determinare l’ormai prossimo addio ai partenopei, da capire quale possa essere la sua nuova destinazione ed i motivi per cui si è arrivati a tale situazione.

Archiviata una stagione indimenticabile, per via del terzo tricolore vinto nella storia degli azzurri, il club ha dovuto affrontare i saluti di tecnico e direttore sportivo, con gli arrivi di Rudi Garcia e Mauro Meluso a raccogliere la pesante eredità di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli nei rispettivi ruoli.

A scuotere però l’ambiente è la situazione relativa ai calciatori, con l’ormai imminente partenza del difensore Kim, il centrale coreano si troverebbe infatti ad un passo dal trasferimento al Bayern Monaco, ma un altro giocatore è destinato a muoversi e cambiare aria.

Rottura totale! Addio a Napoli

Si tratta di Hirving Lozano, arrivato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro nel 2019, quando venne acquistato dal Psv, stessa squadra in cui era sbocciato qualche anno prima Dries Mertens.

Il rendimento del messicano in queste 4 stagioni non è stato malvagio, ma al tempo stesso non ha reso quanto l’investimento portato avanti dalla società campana qualche estate fa. La sua seconda annata rimane di gran lunga la più prolifica, mentre nel complesso la seconda punta ha realizzato nella sua avventura al Napoli 30 reti in 155 partite ufficiali.

Un contributo realizzativo destinato però a terminare e risultante non esaltante nell’ultima stagione scudettata, dove le reti sono state appena 4 in 41 presenze, anche se molte di queste sono avvenute dalla panchina, alternandosi di frequente da esterno offensivo con Politano come dirimpettaio dello scatenato Kvaratskhelia.

Anche se nella rosa di Garcia un elemento come l’ex PSV potrebbe risultare utile, a preoccupare Aurelio De Laurentiis sarebbe la sua situazione contrattuale: tra un anno il messicano va in scadenza, motivo per il quale questa estate diventa l’ultima per poter monetizzare. Secondo quanto trapelato dalle colonne de Il Mattino, le parti sarebbero lontane per un’intesa a breve, inoltre su Hirving Lozano peserebbe l’alto ingaggio da 4 milioni e mezzo, nel frattempo il Napoli cerca acquirenti per il classe ’95, altrimenti mediterebbe di mandarlo fuori rosa se non dovesse avvenire alcun accordo con il diretto interessato.