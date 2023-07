Conte-Giuntoli, colpo di scena pazzesco: svolta in casa Juve

Il neo dirigente bianconero ha avuto un contatto telefonico con l’ex allenatore: ecco di cosa hanno parlato

Momento molto particolare in casa Juventus nel quale si sta cercando di pianificare nella maniera più fruttuosa possibile un mercato che dovrebbe rilanciare la Vecchia Signora e rispedirla di nuovo nel calcio che conta. Queste sono le intenzioni, quanto all’atto pratico c’è ancora molto da lavorare.

Del resto Cristiano Giuntoli è stato preso per questo: l’ex direttore sportivo del Napoli ha dimostrato di avere il tatto giusto per lavorare persino in un club come la Juve che non se la sta passando benissimo sotto il profilo tecnico-tattico e dopo un’annata semplicemente disastrosa e condita da una “misera” qualificazione in Conference League (poi revocatagli dall’UEFA) le aspettative dei tifosi sono elevatissime.

Peraltro, c’è da lavorare guardandosi costantemente le tasche poiché in questo momento la società bianconera non ha molte risorse da buttare per profili magari ipervalutati e poco consoni alla causa bianconera. Tuttavia, uno sforzo importante lo si dovrà pur fare: questo sforzo prende il nome di Romelu Lukaku.

Juve, contatto Conte-Giuntoli: c’entra Big Rom

L’effetto domino con al centro Lukaku non interessa soltanto la Vecchia Signora ma paradossalmente anche il Napoli: infatti, prerogativa essenziale per acquistare il 30enne belga, la vendita di Dusan Vlahovic, su cui insiste il Paris Saint Germain. Se la trattativa tra francesi e bianconeri dovesse finire secondo le aspettative, il club capitolino abbandonerebbe definitivamente la pista, complicatissima, che porta a Victor Osimhen (De Laurentiis dopo la conferenza stampa di presentazione delle maglie ha rivelato per l’appunto che solo Al Khelaifi potrebbe permettersi il nigeriano).

Tornando alla Juventus, l’affare Lukaku sta portando a risvolti tutt’altro che prevedibili. Ad esempio circa tre settimane fa ci sarebbe stata una chiamata tra Cristiano Giuntoli, all’epoca non ancora libero dal Napoli, e Antonio Conte, in questo momento senza squadra.

Lo ha rivelato Luca Momblano durante una diretta di Top Calcio 24. Secondo il noto giornalista di fede bianconera, Giuntoli avrebbe parlato qualche minuto con Conte per avere una panoramica scevra da pregiudizi su Romelu Lukaku, un attaccante che divenne proprio sotto la gestione Conte uno dei pilastri dell’Inter scudettato del 2021.

Ebbene, curiosamente da quella telefonata in poi le voci di mercato che vedevano la Juve vicina al belga si sono fatte sempre più insistenti, fino ad arrivare al sì del giocatore. Probabilmente l’allenatore leccese ha convinto la dirigenza bianconera elencando i pregi (e i difetti) dell’attaccante scuola Anderlecht.