Scaricato dal club, è ufficiale: nuovo portiere per la Serie A

Una clamorosa notizia ha iniziato a prendere corpo nei giorni scorsi e, adesso, sembra essere arrivata l’ufficialità il portiere potrebbe presto sbarcare in Serie A.

Le voci di un addio al suo attuale club si stavano facendo sempre più insistenti. Nelle ultime ore è arrivata la conferma anche dalla società che, senza mezzi termini, ha fatto capire all’estremo difensore di dover trovare un’altra sistemazione.

In questo scenario inaspettato potrebbero inserirsi i club del campionato italiano, allettati dal possibile ingaggio di un estremo difensore affidabile e dalla grande esperienza. Il futuro del calciatore è ancora molto incerto, ma ben presto potrebbero essere intavolate trattative pronte a decollare sin da subito: futuro in Serie A per lui?

Il portiere viene escluso dal club: i club di Serie A pensano al colpo

La nuova stagione non ha ancora preso il via, ma iniziano a diramarsi già da ora le decisioni delle società in giro per l’Europa. Uno dei club più attivi sul mercato è il Tottenham. Gli Spurs in queste prime fasi di calciomercato hanno messo a segno diversi colpi: il riscatto di Kulusevski, gli acquisti di Maddison e Salomon rispettivamente da Leicester e Shakhtar, e l’arrivo di Guglielmo Vicario dall’Empoli.

L’ex estremo difensore dei toscani era cercato anche da altre società ma i londinesi hanno deciso di puntare su di lui anticipando la concorrenza. L’acquisto di Vicario, però, chiude la porta a Hugo Lloris, in forza al Tottenham dal 2012 e, adesso, pronto a lasciare White Hart Lane.

Come riportato dal Daily Mail, il nuovo allenatore degli Spurs, Ange Postecoglu, ha diramato la lista dei convocati per il tour asiatico. Nella lista figura Harry Kane, nonostante le offerte di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ma non figura Lloris. L’estremo difensore francese è stato informato dalla società di non essere più il titolare designato.

La mancata convocazione per il tour pre-campionato costringe Lloris a cercare una nuova sistemazione per il prosieguo della sua carriera. Il campione del mondo francese, nonostante i 36 anni, ha dimostrato di essere ancora affidabile e potrebbe fare al caso di alcuni club di Serie A. Su tutte l’Inter che sta per salutare Onana e potrebbe decidere di puntare Lloris qualora la trattativa per Sommer dovesse arenarsi. Più difficile vederlo alla Juventus o alla Roma dove, nonostante le voci, i due club sembrano voler puntare ancora una stagione su Szczesny e Rui Patricio. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, infine, potrebbe farci un pensierino e inserire un profilo dal grande carisma che possa trascinare la viola ancora più in alto.