Napoli in ansia: ora è gelo Osimhen

Preoccupazione in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen, il centravanti continua ad essere seguito dalle big d’Europa.

Lo stato è ancora quello di allerta in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il possibile addio di Victor Osimhen. Rispetto ad un anno fa, quando sono andati via diversi elementi chiave della rosa partenopea, l’aria nel quartier generale azzurro sembra leggermente più rilassata. Complice la grande stagione che ha visto il Napoli diventare campione d’Italia.

Nonostante i numerosi e significativi addii, i piani alti del club hanno saputo costruire una squadra all’altezza. Per questo le molto probabili cessione di questa finestra di calciomercato sembrano fare meno paura rispetto al passato. Eccezion fatta per il bomber dell’ultima Serie A che, oltre ad aver ottenuto un posto speciale nel cuore dei tifosi, sembra anche il più difficile da sostituire.

Soprattutto perché Cristiano Giuntoli, vero protagonista dello scorso calciomercato, non c’è più e non si sa ancora se il suo successore, Mauro Meluso, sarà all’altezza delle aspettative. In ballo c’è uno scudetto da difendere, consapevoli che non sarà facile vista soprattutto la voglia di rivalsa delle grandi compagini del nord.

Calciomercato Napoli, una big è tornata a fare sul serio per Osimhen

Il Napoli sa bene che qualora dovesse arrivare un’offerta significativa nei confronti di Osimhen, sarebbe difficile riuscire a trattenerlo. Per la volontà del calciatore, ma anche per i soldi che la sua cessione porterebbero nelle casse del club partenopeo. Il patron Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: per meno di 180 milioni non si muove. Ma sarà davvero così?

Secondo fonti vicine al club attualmente in ritiro, ADL potrebbe accettare di vendere anche intorno ai 100/150 milioni di euro, somma di denaro che darebbe una grossa mano al Napoli anche in chiave calciomercato. Sulle tracce del centravanti nigeriano sembrerebbe essere tornato il Bayern Monaco. I bavaresi cercano una punta, piace Harry Kane in uscita dal Tottenham ma l’inglese sembra sempre più vicino al Paris Saint Germain.

Ecco perché il club fresco vincitore della Bundesliga è tornato a guardare in Serie A. Ai tedeschi piace anche Dusan Vlahovic ma la pista che porta a Napoli rimane calda. In attesa di capire il futuro di Osimhen, i partenopei valutano alternative senza andare troppo lontano da casa. Il preferito da consegnare nelle mani di Rudia Garcia rimane Rasmus Hojlund, anche lui attenzionato dal Manchester United.