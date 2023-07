Lutto in Serie A, il cordoglio del club

La Serie A registra un lutto, la società ha reso ufficiale questa triste notizia che ha cambiato l’umore della squadra ora in ritiro precampionato.

Una brutta notizia per la squadra e per la società, che ha ufficializzato sui canali social e sul suo portale web la triste notizia. Il cordoglio sta arrivando anche degli altri club e di quanti conoscevano il professionista all’interno del mondo del calcio, un supporto che non sta mancando in queste ore.

I ritiri pre-campionato sono un po’ scombussolati dalla notizia ferale arrivata nelle ultime ore, che ha rattristato decisamente i protagonisti in campo. Una società ha annunciato il lutto, in Serie A si registra una scomparsa che rende tristi calciatori e tifosi.

Il cordoglio sui social è arrivato unanime, anche le altre società e i protagonisti del calcio si sono stretti intorno alla famiglia per questa perdita. Poche righe non bastano a lenire il dolore dell’addio, ma di certo restano un gesto fatto con il cuore che non va sottovalutato.

Torino in lutto, addio al fisioterapista

La Serie A si è stretta intorno al club granata, che ha annunciato la scomparsa dell’ex fisioterapista Davide Pisu. Aveva 49 anni, è una perdita che ha turbato quei calciatori del Torino che avevano lavorato con lui nell’ultimo periodo. Il cordoglio della società piemontese è arrivato con un comunicato sul proprio portale, la dirigenza si è stretta intorno alla famiglia.

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club è profondamente commosso per la triste notizia. Siamo tutti vicini con affetto alla famiglia nel ricordo di Davide Pisu, ex fisioterapista del Torino che è scomparso all’età di 49 anni. Ai suoi genitori, alla sua Anna, ai parenti e ai tantissimi amici va il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata”.

La dipartita dell’ex fisioterapista ha commosso tutto l’ambiente del Torino, che vive spesso questi momenti con grande trasporto. Tanto che, nelle ipotesi fatte sui social, c’è qualcuno che richiede il lutto al braccio nella prima sfida che il club giocherà in campionato. Ovvero, il match tra Torino e Cagliari, in programma lunedì 21 agosto alle ore 18.30, proprio allo stadio “Grande Torino”, quello che Pisu venerava e dove interveniva sui muscoli dei calciatori sempre con grande professionalità.

I calciatori granata stanno proseguendo il loro ritiro in montagna, ben sapendo come vorranno vincere la prima in campionato per un motivo in più: dedicare la vittoria a Davide Pisu.