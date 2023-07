Lazio, dopo il colpo grosso arriva la doccia gelata

La Lazio dopo aver incassato tanto per Sergej Milinkovic Savic può perdere un altro big, la situazione preoccupa molto i tifosi biancocelesti.

Nell’anno della Champions League ritrovata è partito già un top player per il gruppo e potrebbe andare via un altro elemento fondamentale per la rosa. Sono ore di attesa per capire se ci sono i margini di ricucire il tutto.

La Lazio è in ritiro ad Auronzo di Caudore, ma le notizie che arrivano intorno ai biancocelesti non ispirano grande fiducia ai tifosi. Un occhio è agli allenamenti, un altro inevitabilmente al calciomercato, terreno sempre ostico e che può regalare insidie.

La cessione di Milinkovic Savic ha dato respiro alle casse, 40 milioni di euro in arrivo dall’Arabia hanno permesso a Lotito di centrare un bell’affare. Al contrario, invece, c’è un big che potrebbe liberarsi proprio a causa delle richieste pressanti che sta ricevendo dall’altra parte del mondo.

Lazio, c’è un big a rischio

Un problema non da poco, considerando come i biancocelesti dovranno affrontare la Champions League e bisognerà farlo con un gruppo ben rodato. Maurizio Sarri per ora non si è espresso, ma in caso di una nuova cessione potrebbe andare su tutte le furie, considerando come i biancocelesti abbiano un punto fermo pressoché insostituibile. Ciro Immobile può lasciare la Lazio, una notizia che fa gelare il sangue ai supporter.

Una possibilità non remota, considerando come il pressing del calcio arabo stia aumentando sempre più, come riporta la Gazzetta. Il centravanti ha un contratto sino al 2026 con i biancocelesti e vorrebbe rimanere il più a lungo possibile, ma non è di certo facile resistere al denaro che sta cascando dalle tasche degli sceicchi. Addirittura sono due i club che se lo contendono, per due stagioni vivrebbe da nababbo.

Immobile cercato da Al Shabab e Al Wheda, che offrirebbero rispettivamente 30 e 35 milioni per due stagioni, ma offrirebbero troppo poco alla Lazio per rilevarne il cartellino. Una questione da risolvere definitivamente per non avere dei problemi nel prossimo futuro, fermo restando il grande attaccamento del bomber alla maglia biancoceleste. È l’uomo dei record e vorrà eguagliarli ulteriormente, la spinta araba però sta diventando sempre più allettante.

Forse non è nemmeno un caso come la Lazio stia chiudendo per Castellanos, punta che nella scorsa stagione fu protagonista in Liga segnando una quaterna al Real Madrid.