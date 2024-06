Calciomarcato.it al via, benvenuto al nuovo portale: mercato, curiosità ed esclusive in tempo reale

La redazione di Napolicalciolive.com accoglie con un sentito in bocca al lupo l’arrivo di Calciomarcato.it nel mondo del web.

Damiano Coccia (Er Faina) insieme ai suoi ragazzi è pronto a lanciare il portale che si occuperà di calcio attraverso le categorie Calciomercato, Serie A, Notizie, Altri Sport e Curiosità proponendo costantemente esclusive che vi permetteranno di vivere a pieno ogni aspetto del mondo del pallone. Non perdetevi tutte le novità che troverete in tempo reale sul portale per restare aggiornati 24 ore su 24.

La redazione