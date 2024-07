Calciomercato, scambio con Osimhen: arrivano 2 attaccanti subito

Il Napoli sta per chiudere il trasferimento dell’estate: in una sola sessione di mercato, via Osimhen e dentro due bomber.

Come riferito da Fabrizio Romano, dopo lunghe trattative gli azzurri sono vicini alla sistemazione del settore avanzato del campo, così come auspicato da Antonio Conte dal primo momento in cui ha firmato con il club. A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

Dopo aver sistemato la difesa infatti, quello dell’attacco è stato a lungo il cruccio del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che può completare il calciomercato con due prime punte. Definito il futuro del nigeriano, resta da capire quale ruolo potranno rivestire Simeone e Cheddira con i nuovi arrivi.

Momento decisivo per la società di ADL, chiamata a riscattare un’annata decisamente negativa, culminata con il decimo posto, che “brucia” ancor di più visto che la stagione precedente aveva visto i partenopei laurearsi campioni d’Italia.

Napoli, via Osimhen: pronti due bomber

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo X, il Napoli sta per completare il trasferimento di Victor Osimhen verso il Chelsea. O almeno, questa è la volontà del club. Perché gli azzurri sono lontani dall’accordo col PSG, e quindi hanno inserito il nigeriano nelle trattative con la società londinese. In questo modo si vuole provare a scardinare la reticenza del Chelsea nel lasciar partire Romelu Lukaku, il grande acquisto tanto richiesto da Antonio Conte.

Da Londra non è ancora arrivata una risposta positiva, ma quel che è certo è che il tempo gioca a favore delle volontà dei calciatori: né il ADL ha la volontà di proseguire con Osimhen la prossima stagione, né il Chelsea di tenersi Romelu Lukaku.

In attesa di possibili sviluppi, quel che è certo è che la squadra si muoverà anche in ottica futura infatti. Pare che Simeone non abbia intenzione di proseguire la sua avventura in azzurro (su di lui c’è anche la Lazio), e così Manna è al lavoro per trovare un sostituto.

Napoli, non solo Lukaku: si guarda ad un altro attaccante

Intanto gli azzurri si stanno muovendo anche in prospettiva. Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale del club infatti, il Napoli punterà anche su Harder del Nordsjaelland in queste sessione di mercato. Si tratta secondo lo staff dirigenziale dei partenopei di uno dei migliodi Under21 in Europa.