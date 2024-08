Calciomercato Napoli: svolta attaccante con il PSG

Il Napoli potrebbe cedere Victor Osimhen come si vocifera ormai da tempo. L’attaccante nigeriano è uno dei giocatori più importanti presenti nella rosa del club di Aurelio De Laurentis. Tuttavia la sua avventura in azzurro potrebbe terminare in anticipo e non a giugno 2026 come prestabilito dal suo contratto. ADL non vuole però cedere il nigeriano per meno di 130 milioni di euro. È stato proprio lui ad inserire una clausola rescissoria all’interno del contratto di Osimhen per tutelare il club da qualsiasi offerta.

Napoli: Osimhen resta in uscita

Il rendimento degli ultimi anni di Victor Osimhen ha attirato l’attenzione di molti club, tuttavia nessun offerta si è avvicinata alla richiesta di De Laurentis, che non è più disposto a pagare l’ingaggio da 10 milioni all’anno del nigeriano. Per l’attaccante sarebbe anche arrivata, come per altri giocatori, un’offerta dall’Arabia Saudita. Per Osimhen sarebbe pronta una proposta di ingaggio da 36 milioni di euro all’anno per quattro anni.

Il nigeriano non sembra essere interessato a quest’offerta e punta a rimanere in Europa in un top club. Per questo l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, è intervenuto di recente chiarendo la situazione su X: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!”

È chiaro però che il progetto di Antonio Conte al Napoli non comprende Victor Osimhen che, nonostante sia in ritiro a Castel di Sangro con il resto della squadra, non ha giocato nessuna delle amichevoli disputate fino a questo momento dagli azzurri. L’ipotesi più probabile per la cessione di Victor Osimhen resta il PSG, tra i pochi club in grado di accontentare le richieste di ADL. Inoltre il PSG è alla ricerca di un sostituto di Mbappé.

Calciomercato: svolta dal PSG per Osimhen

Il Corriere dello Sport rivela che il Paris Saint-Germain è sempre interessato all’attaccante azzurro, nonostante il silenzio di questi giorni. Come riportato però il PSG vorrebbe uno sconto per di 40 milioni di euro, spendendo così solamente 90 milioni, cifra lontana dai 130 mln che, invece, vorrebbe ADL per cedere il suo centravanti.

Tuttavia il PSG prima di acquistare dovrebbe cedere almeno uno tra i due attaccanti in organico: Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani, che per il tecnico asturiano non sono ritenuti titolari. Se il club francese dovesse vendere i due giocatori potrebbe forse soddisfare la richiesta di De Laurentis ed alzare la cifra.