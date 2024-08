Calciomercato, altro club su Lukaku: accordo col Chelsea, Conte beffato

Il mercato del Napoli è bloccato da Victor Osimhen. De Laurentis non è più disposto a pagare l’ingaggio dell’attaccante nigeriano, ma non vuole svenderlo. Diventato un giocatore chiave per il Napoli negli ultimi anni ora Osimhen non rientra nel progetto di gioco di Antonio Conte. Tuttavia la cessione idi Osimhen non è semplice, visto la clausola rescissoria inserita all’interno del contratto.

Lukaku: salta l’arrivo al Napoli

ADL vuole, infatti, 130 milioni di euro per cedere Victor Osimhen, ma non sono molti i club disposti a spendere questa cifra. Interessati sono i francesi del PSG, ma con uno sconto. Il Paris Saint Germain è disposto a spendere 90 milioni per Victor Osimhen, cifra lontana da quella che richiede il presidente del Napoli. Tuttavia il ritardo nella cessione del nigeriano compromette l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli.

Antonio Conte e Romelu Lukaku hanno già collaborato in passato portando alla vittoria l’Inter nella stagione 2020/2021. Il nuovo allenatore del Napoli lo vuole nella rosa per consolidare il suo 3-4-2-1, ma le cose potrebbero complicarsi visto che per Lukaku sarebbe arrivata una nuova offerta. L’attaccante del Chelsea è in attesa di novità dall’Italia e prosegue il suo allenamento in autonomia, sperando di poter presto tornare in Italia agli ordini di Conte nella prossima stagione.

Attualmente il belga è sotto contratto con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino dal 2021. Nel club di Premier League percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro, ma attende un nuovo club. Secondo quanto riporta to da Il Mattino, oltre al Napoli anche un club di Premier League si sarebbe mosso per acquistare il cartellino di Romelu.

Napoli: la risposta di Lukaku

Il Chelsea avrebbe ricevuto per Romelu Lukaku un’offerta dall’Aston Villa. Il club inglese sarebbe pronta ad accettarla sperano che anche l’attaccante inizi a trovare un accordo con il club per trasferirsi a Birmingham. Tuttavia pare che Romelu Lukaku sia rimasto inamovibile. Il belga continua ad avere le idee chiare per il suo futuro ed attende una chiamata da Conte. Per questa ragione, ad oggi, l’attaccante non sembra intenzionato ad aprire al trasferimento.

“Lukako ha dato la sua parola a Conte ed aspetta il Napoli” leggiamo su Il Mattino. Proprio per questo motivo Romelu avrebbe rifiutato l’offerta per continuare ad allenarsi da solo, in attesa della cessione di Osimhen che potrebbe sbloccare il suo arrivo al Napoli di Conte. Il tecnico salentino vuole a tutti i costi Lukaku ed è preoccupato che ADL si faccia scappare l’uomo perfetto per far rinascere il Napoli. Il Chelsea non sembra intenzionato ad aspettare in eterno e potrebbe mettere il belga con le spalle al muro affinché designi il suo futuro.