Calciomercato: scambio con Raspadori, la svolta

Giacomo Raspadori lascia il Napoli? L’attaccante ex Sassuolo è attualmente in ritiro con gli azzurri sotto la guida di Antonio Conte, ma il suo futuro potrebbe non essere nel club di De Laurentis. Raspadori, dopo due anni in azzurro, attende una chance da titolare, magari nel suo ruolo naturale da punta centrale. Soluzione per la quale Antonio Conte sembra avere altre idee.

Napoli: Raspadori è sul mercato?

Infatti, come riferisce Il Mattino, l’allenatore del Napoli non sembra vedere Jack Raspadori in quella posizione di campo. Il tecnico salentino, prima della gara di ieri contro il Brest, aveva sempre fatto immaginare Raspadori nella posizione dei due trequartisti dietro la prima punta. Tuttavia la squadra di Conte è in via di costruzione, motivo per il quale ancora tutto resta da decidere.

Ad ogni modo, la scelta di schierare Raspadori da titolare durante la gara di ieri, non esclude la cessione della punta. Una svolta sia per il Napoli che per il calciatore stesso. Con le sue 37 presenze, 5 gol e 3 assist, Jack lascerebbe il Napoli con netto anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto fissata per il 2027.

Come abbiamo appena detto, Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli e approdare in un altro club della Serie A. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, la Juventus dell’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli si sarebbe mossa per mettere sotto contratto Raspadori, magari con uno scambio.

La trattativa, tuttavia, potrebbe andare in porto solo successivamente all’uscita di Osimhen dal Napoli e all’ingresso di Lukaku nel club di ADL. A questo punto gli azzurri potrebbero completare l’attacco con l’arrivo anche di un esterno offensivo.

Napoli-Juve: pronto lo scambio

Non è un mistero, infatti, che il profilo di Federico Chiesa resti gradito ad Antonio Conte. Per tale motivo uno scambio tra Giacomo Raspadori e l’ex viola potrebbe risolvere diversi problemi ai due club. Tuttavia l’operazione non sarà semplice da definire in termini economici vista la valutazione differente dei due calciatori.

Un’ulteriore differenza, inoltre, è da ricercare anche nei contratti dei due calciatori. Chiesa con la Juventus percepisce 5 milioni mentre Raspadori arriva esattamente alla metà, 2,5 mln. Inoltre, tra Chiesa e Thiago Motta non è scattata la scintilla, motivo per il quale l’esterno non sembrerebbe rientrare più nei piani dei bianconeri, che starebbero cercando una soluzione. Al momento Chiesa avrebbe rifiutato l’offerta del Besiktas e continua ad allenarsi con la squadra, consapevole che il suo futuro potrebbe non essere a Torino.