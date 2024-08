Calciomercato Napoli: lasciano il ritiro, è fatta per due cessioni

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli ha messo a dura prova i giocatori. L’ex allenatore del Tottenham è arrivato nel club di De Laurentis dopo un anno difficile che ha visto alternarsi ben tre allenatori in una sola stagione. Conte è chiamato a riportare il Napoli nelle prime posizioni di classifica, e per farlo sta sottoponendo la rosa ad una profonda scrematura.

Due cessioni per il Napoli: ci sono già le offerte

Oltre all’incertezza per la presenza o meno di Osimhen per la prossima stagione, altri due calciatori sono pronti a salutare gli azzurri. Tuttavia la cessione dei due azzurri non è sembrata in questo primo mese una priorità per il ds Manna, forse impegnato a trovare un’intesa , ancora da definirsi, con il PSG, intenzionato ad acquistare l’attaccante nigeriano per inserirlo nella propria rosa a posto di Mbappè. A non convincere ADL è la cifra offerta dal club parigino.

Osimhen non è però nei piani di Antonio Conte che attende la cessione del giocatore e, magari, l’acquisto di Romelu Lukaku, con cui ha già collaborato in passato. Per il tecnico salentino Lukaku è l’uomo giusto per il Napoli e dopo il suo arrivo si potrebbe decidere anche del futuro di altri due giocatori. Forse anche per questo motivo, uno degli agenti è arrivato a Castel di Sangro per portar via il giocatore.

Conte vuole liberarsi di alcuni giocatori, in maniera tale da alleggerire il monte ingaggi e e far spazio ad altri innesti più funzionali al suo gioco. La sua lista è stata fatta ed ora è ADL a dover prendere le decisioni. Il primo che lascerà a breve il ritiro è Gianluca Gaetano su cui Conte si era già espresso. Durante il ritiro di Dimaro il tecnico ha valutato il centrocampista ponendolo nella lista dei cedibili, anche se la società azzurra dopo la girandola di prestiti pare disposta a lasciarlo andare solo a titolo definitivo per un’importante offerta. A farsi avanti è stato il Cagliari che avrebbe avanzato un’offerta da 8 milioni di euro, più bassa, però, rispetto all’idea iniziale del Presidente che pensava ad una cifra tra i 10 e i 15 milioni.

Non solo Gaetano: anche lui è fuori

Il secondo nome è quello di Cheddira che potrebbe dire presto addio al Napoli. Come riporta l’edizione de Il Mattino l’agente Marco Sommella ha fatto irruzione durante il ritiro per decidere del futuro dell’attaccante. Per Walid Cheddira sembra essere arrivata una proposta dal Tolosa.

Conte non avrebbe intenzione di tenere in rosa sia Cheddira che Simeone, e la scelta sarebbe ricaduta proprio su quest’ultimo. Conseguenza? Cheddira potrebbe essere ceduto dal Napoli, anche lui a titolo definitivo. Nelle prossime ore, dunque, sono attese ufficialità sia per Gaetano che per Cheddira.