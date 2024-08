Chiesa-Napoli: non è finita, l’annuncio in diretta

L’ipotesi Napoli-Chiesa non è assolutamente tramontata. E’ arrivato un annuncio in diretta che fa sognare i tifosi della squadra azzurra.

Si avvicina l’esordio ufficiale del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il 10 agosto alle 21:15 i partenopei faranno il proprio ingresso in Coppa Italia contro il Modena. Un test utile per iniziare ad avere delle conferme sul lavoro fatto in ritiro e mettere altro minutaggio nelle gambe in vista del campionato.

Una partita che potrebbe vedere qualche assenza importante. In forte dubbio la presenza di Osimhen. Il giocatore nigeriano è sempre in uscita e alla fine Conte potrebbe decidere di non utilizzarlo per evitare problemi fisici. Una cessione che è destinata a sbloccare il mercato in entrata del club partenopeo. Tra i nomi che da tempo sono sulla lista di Manna c’è anche quello di Federico Chiesa. Il figlio d’arte continua ad essere in uscita dalla Juventus e gli azzurri seguono da vicino la vicenda per capire le possibilità di una fumata bianca. E proprio sulla fattibilità dell’affare nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante.

Chiesa-Napoli: c’è l’annuncio, i tifosi sognano

Federico Chiesa resta uno dei possibili rinforzi del Napoli di Antonio Conte. Il giocatore è in scadenza con la Juventus nel 2025 e da parte dei bianconeri non c’è nessuna intenzione di rinnovare alle condizioni proposte dall’ex Fiorentina. Per questo motivo Giuntoli è al lavoro per trovare una soluzione e non rischiare di perdere a zero il figlio d’arte. L’entourage dell’attaccante è in contatto con diverse squadre e ben presto sono attese novità importanti visto che siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato.

Tra le squadre interessate da tempo a Chiesa, come detto, c’è anche il Napoli di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di TiAmoCalciomercato, la trasmissione in onda su Youtube di calciomercato.it, Paolo Paganini non ha escluso la possibilità di vedere l’ex Fiorentina con la maglia dei partenopei. Per il giornalista della Rai la pista azzurra non è assolutamente chiusa visto che è possibile uno scambio con Raspadori.

L’attaccante del Napoli piace molto a Giuntoli e a questo punto non possiamo escludere che nelle prossime settimane le società si possano sedere ad un tavolo e capire se esiste una reale possibilità di portare questa operazione alla conclusione oppure no. Di sicuro Chiesa è un giocatore che interessa molto e la soluzione azzurra potrebbe essere quella ideale per il figlio d’arte.

Napoli: Chiesa resta un obiettivo

Le parole di Paganini confermano come il Napoli non ha mollato la pista Chiesa. I contatti con l’entourage del giocatore vanno ormai da tempo e si sta cercando di convincere il calciatore ad accettare la destinazione anche senza Champions League. Subito dopo Manna potrebbe bussare alla porta di Giuntoli per capire la fattibilità dell’operazione.

Una trattativa che, in caso di accordo tra Napoli e giocatore, potrebbe decollare in davvero poco tempo soprattutto se i partenopei dovessero decidere di inserire nella trattativa Raspadori.