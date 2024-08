Napoli: nuovo regalo per Conte, decisivo lo scambio

Il Napoli prosegue la ricerca di rinforzi per Antonio Conte. Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere una nuova operazione: scambio decisivo.

Il Napoli lavora su due fronti: da una parte si cerca di completare la propria in vista dell’esordio in Coppa Italia contro il Modena il 10 agosto, dall’altra la società è impegnata a rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I primi giocatori ormai sono arrivati da tempo, ma il tecnico aspetta altri colpi per consentire alla squadra di alzare ancora di più il livello e, di conseguenza, poter ambire a traguardi assolutamente importanti.

Sono diverse le trattative in corso per i partenopei e presto alcuni colpi potrebbero sbloccarsi. La partenza di Osimhen dovrebbe dare il via libera agli acquisti decisi dal club per consentire a Conte di avere una rosa completa in tutti i reparti. E una delle operazioni potrebbe concludersi in davvero poco tempo. Manna da tempo sta lavorando a questa operazione ed ora lo scambio sembra poter sbloccare l’affare e dare al tecnico una freccia in più al suo arco. Si tratta di un calciatore che piace molto all’allenatore leccese e il suo arrivo rappresenterebbe l’ennesimo regalo di ADL all’ex Inter e Juventus.

Calciomercato Napoli: lo scambio sblocca la trattativa, chiusura vicina

Le idee in casa Napoli sono molto chiare su come muoversi in questo ultimo mese di calciomercato. Servono rinforzi importanti sia a centrocampo che in attacco e Manna sta lavorando per accontentare le richieste di Conte. Naturalmente alcuni obiettivi sono legati ad alcune uscite e quindi ci vorrà più tempo di quanto previsto in un primo momento, ma nella dirigenza partenopea c’è fiducia di poter presto sbloccare le cessioni e, di conseguenza, dare il via libera alla fase finale del mercato in entrata.

Tra i giocatori che da tempo sono nel mirino del Napoli c’è anche Brescianini. Il centrocampista scuola Milan non resterà al Frosinone e sono diverse le squadre su di lui. Nelle ultime settimane, stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei avrebbero accelerato per provare a chiudere l’operazione. Affare che potrebbe vedere l’inserimento di qualche contropartita e uno dei possibili profili è quello di Gennaro Iaccarino.

Il suo procuratore, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, non ha escluso la possibilità di un trasferimento del giovane giocatore del Napoli al Frosinone nell’operazione che porta a Brescianini. La discussione con la società entrerà nel vivo subito dopo il ritiro, ma c’è questa ipotesi e Iaccarino potrebbe rappresentare la giusta carta per convincere i ciociari a lasciar partire il proprio giocatore.

Mercato Napoli: via Cajuste, Brescianini il sostituto

Il nome di Brescianini è da tempo accostato al Napoli e nei prossimi giorni Manna potrebbe sferrare un nuovo assalto per convincere i ciociari a lasciar partire il centrocampista. Come detto, il nome di Iaccarino potrebbe essere quello giusto per strappare il sì dei laziali e chiudere una operazione importante.

Attenzione, però, alla possibilità di uno slittamento di qualche giorno di questa operazione. L’arrivo di Brescianini è sempre collegato a Cajuste e senza l’uscita di quest’ultimo difficilmente si arriverà alla fumata bianca per il centrocampista scuola Milan.