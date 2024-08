È ufficiale: club storico retrocesso, l’annuncio

Brutte notizie per quanto riguarda un club storico. La retrocessione è diventata ufficiale e per i tifosi il tutto si è trasformato in un vero e proprio incubo.

La nuova stagione è ormai pronta a ripartire, ma per un club non arrivano assolutamente delle buone notizie. E’ arrivata, infatti, l’ufficialità di una retrocessione per una delle squadre storiche del calcio europeo e non solo. Una decisione di ufficio che è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi e non solo. Ora il futuro è ancora più a rischio e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si muoverà la dirigenza.

Di certo nessuno si aspettava una decisione simile. Ma la situazione economica non è sicuramente quella delle migliori e questa ha portato ad una scelta molto dura da parte della Federazione. Una brutta notizia per l’intero mondo del calcio e non solo per i tifosi. Vedremo cosa succederà in futuro e se la società deciderà di ripartire da questa serie oppure mollerà definitivamente per dare spazio a dei nuovi imprenditori con l’obiettivo di ritornare il prima possibile nella massima serie.

Club retrocesso: la decisione ufficiale

La retrocessione ancora prima dell’inizio della stagione è un qualcosa di davvero anomalo, ma questa volta è successo davvero. Le condizioni economiche del club storico non hanno permesso alla Federazione di consentire alla squadra di iscriversi al campionato e per questo motivo si è deciso di procedere con una sanzione molto dura alla squadra. Naturalmente ora bisognerà capire come si muoverà la società. Per il momento non ci sono assolutamente notizie, ma non possiamo escludere le dimissioni da parte dei vertici considerando il periodo non semplice.

Ritornando alla questione, il Bordeaux non partirà dal campionato National 1. La Federazione, infatti, ha confermato che con il bilancio presentato dal club francese non è in grado di poter partecipare alla stagione in quella serie e per questo motivo si è deciso di far retrocedere la squadra ancora di una categoria e, quindi, almeno in questo momento la nuova annata dovrebbe vedere i girondini prendere pare alla National 2.

Niente di certo perché sono in corso tutti i ragionamenti del caso per capire come muoversi. L’ipotesi più probabile è quella di dover accettare la decisione, ma non possiamo escludere un ricorso d’urgenza al tribunale amministrativo per cercare di essere riammessi al campionato. Pista molto difficile considerando anche che nelle scorse settimane aveva deciso di non intervenire con la retrocessione precedente e liberare i propri calciatori.