Napoli, firma subito: colpo dalla Turchia

Il Napoli continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Ecco l’ultim’ora da applausi: colpo immediato, firma subito

Un altro affare a sorpresa arrivato pochi minuti fa. La notizia è stata diffusa su X con l’esperto di calciomercato: secondo le ultime notizie è pronta già la firma, l’affare si può chiudere in tempi brevi. Ecco il nuovo colpo sul fronte calciomercato in casa Napoli: scopriamo di chi si tratta.

Il Napoli continua a vincere in amichevole riportando grande entusiasmo tra i tifosi. Un lavoro dettagliato quello eseguito da Antonio Conte in questo primo mese di insediamento azzurro. Il calciomercato continua ad infiammare il popolo partenopeo che si aspetta altri colpi da urlo.

Da valutare anche il futuro di Victor Osimhen con l’attaccante nigeriano che non ha preso parte a nessun test amichevole durante i ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Ecco l’ultim’ora decisiva per chiudere subito l’affare: pronta la firma dalla Turchia, subito si nelle prossime ore.

Napoli, chiusura totale: ecco l’affare a sorpresa, firma subito

Il vento sta cambiando rapidamente. Dopo una stagione terribile con tre allenatori cambiati, Antonio Conte si è preso tutte le responsabilità per iniziare alla grande la nuova avventura sulla panchina del Napoli. Ecco il colpo a sorpresa, affare in dirittura d’arrivo: chiusura imminente sul fronte calciomercato Napoli.

Come svelato pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Galatasaray è pronto ad ingaggiare il centrocampista svedese del Napoli, Jens Cajuste, che non farebbe più parte ormai del progetto azzurro. Dopo una stagione soltanto con la maglia del Napoli, la sua cessione è ad un passo. Una rivoluzione totale in casa partenopea in vista della prossima stagione: sarà un mese di agosto ricco di colpi di scena tra acquisti e cessioni di livello internazionale.

Il calciomercato non dorme sogni tranquilli con le ultime notizie davvero suggestive in casa Napoli. Un intreccio di mercato da urlo in ottica futura per chiudere così nuovi innesti di spessore in vista della prossima stagione. Il ds Manna non vede l’ora di mettere a segno così nuove cessioni per liberare il posto a futuri colpi da sogno. Un lavoro immenso per rivoluzionare la rosa a disposizione di Antonio Conte secondo le sue idee.

L’ultim’ora ha entusiasmato ancora i tifosi del Napoli pronti ad accogliere nuovi centrocampisti in rosa. Continua la campagna acquisti da urlo da parte del ds Manna in collaborazione con il presidente De Laurentiis, che sta lavorando dietro le quinte come non mai. Patti chiari, amicizia lunga con Antonio Conte. Cajuste è sempre più vicino a lasciare il Napoli: affare col Galatasaray.