Calciomercato Napoli, Conte dà l’ok: affare da 10 milioni in Serie A

Conte ha dato l’ok: l’affare è in dirittura d’arrivo per 10 milioni. Operazione a titolo definitivo: tutta la verità, l’intreccio in Serie A

Un retroscena tutto da conoscere venuto a galla pochi minuti fa: operazione da 10 milioni di euro a titolo definitivo, affare in Serie A. Il calciomercato regala nuovi intrecci suggestivi: ecco di chi si tratta.

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta per nuovi colpi da urlo. Un momento decisivo per accontentare subito Antonio Conte, che è l’uomo in più del progetto di De Laurentiis. Una scelta decisiva per riportare il Napoli iniziando un nuovo percorso vincente. Il calciomercato può regalare nuovi colpi da sogno ai tifosi azzurri che inizieranno a seguire la squadra già il 10 agosto: pochi giorni ancora con il Napoli pronto a stupire tutti in Coppa Italia contro il Modena.

Calciomercato Napoli, affare da 10 milioni: ormai ci siamo

Il ds Manna non si ferma un attimo per esaudire tutti i desideri dell’allenatore del Napoli. Una sintonia subito scattata tra i due con il presidente De Laurentiis che sta monitorando ogni passo: ecco l’affare da 10 milioni in Serie A.

Come svelato dal portale CagliariNews24, il club sardo è sempre molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. Ora il ds Bonato è al lavoro per chiudere due trattative con il presidente De Laurentiis: da una parte c’è l’idea concreta di riportare Gianluca Gaetano in Sardegna, mentre nelle ultime ore è sbucato il nome di Walid Cheddira per rinforzare l’attacco a disposizione di Davide Nicola. Un doppio affare di calciomercato da urlo in ottica futura per sistemare ogni dinamica in casa Napoli.

Il Napoli è pronto a cedere Gaetano a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, ma al momento la dirigenza sarda è ferma sulle proprie cifre. Il centrocampista partenopeo è voglioso di tornare ad essere protagonista in Serie A dopo gli ultimi mesi da urlo disputati proprio in maglia rossoblu. La sua qualità è indiscutibile, ma ha bisogno di giocare con maggiore continuità: il Cagliari gli darebbe questa possibilità per incidere in massima serie. Il Napoli potrebbe così convincersi alla fine per venderlo a titolo definitivo.

Secondo le ultime notizie di calciomercato la società partenopea è pronta anche a dare in prestito l’attaccante marocchino, Cheddira, che ha segnato diversi gol in pre-campionato sotto la gestione di Antonio Conte. Una forza della natura pronto per il salto di qualità in Serie A dopo l’esperienza di Frosinone. Una lunga gavetta per imporsi in Serie A: ecco il colpo ad effetto in ottica futura.