Napoli, Conte lo chiama: “Sei perfetto”. Arriva subito

Antonio Conte è sceso in campo in prima persona. Subito l’ha chiamato, ecco la sua risposta: ora arriva subito. L’allenatore pensa a tutto

Un nuovo tipo di approccio con Antonio Conte. Il Napoli dovrà abituarsi rapidamente alle dinamiche imposte dall’allenatore leccese che sta a stretto contatto con i calciatori: vuole conoscere tutto di loro entrando così nella loro vita privata. Pochi minuti fa è venuto a galla il retroscena succoso: l’ha chiamato subito, ecco la risposta.

La dirigenza partenopea vorrebbe regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte, che continua a far macinare km ai suoi calciatori che stanno sudando tra Dimaro e Castel Di Sangro. Un intreccio suggestivo per conoscere così anche il futuro di numerosi partenti. Pochi minuti fa è arrivata tutta la verità: c’è stata la chiamata tra i due, ecco il retroscena.

Napoli, il retroscena da urlo: Conte subito l’ha chiamato

L’allenatore del Napoli continua a lavorare dentro e fuori dal campo curando ogni singolo dettaglio. La sua carriera parla da sola con numerosi riconoscimenti e trionfi in Serie A e in Premier League. Ora proverà di vincere anche la sua sfida con il Napoli: subito l’ha chiamato, ecco il retroscena.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino Antonio Conte è sceso in campo in prima persona. Ha subito chiamato l’uruguaiano Mathias Olivera: “Sei perfetto per il Napoli”. Lo stesso allenatore leccese sta pensando di impiegarlo come braccetto di sinistra con Buongiorno al centro della difesa. Subito i due si sono sentiti con il sudamericano pronto a tornare ad allenarsi a Castel Volturno dopo la Copa America da protagonista.

Bielsa l’ha impiegato al centro della difesa: un colpo di scena improvviso che ha fatto entusiasmare così i tifosi azzurri. Ora il Napoli può contare nuovamente su di lui per rivoluzionare la retroguardia di Conte. Olivera è cresciuto davvero tanto in queste stagioni in maglia azzurra, ma ora potrebbe esplodere definitivamente con l’allenatore azzurro. I due ancora non si sono incontrati: l’uruguaiano ha conquistato numerosi consensi come centrale difensivo con El Loco Bielsa.

Ora Conte lo potrebbe subito schierare come braccetto sinistro: una rivoluzione totale per la difesa azzurra per cercare di non prendere più tanti gol come nella passata stagione. Ecco l’intreccio decisivo in ottica futura per scegliere il miglior undici possibile: il gesto a sorpresa per iniziare subito a mille. Martedì Olivera sarà a completa disposizione di Conte per iniziare a lavorare duramente dopo i giorni di meritate vacanze.