Napoli: colpo dal Brasile, Manna lo ‘scippa’ alla Roma

Il Napoli lavora al presente, ma anche al futuro. Manna prepara un colpo importante dal Brasile e il ds potrebbe anticipare Ghisolfi e la Roma.

È un Napoli sicuramente molto attivo sul calciomercato. ADL in questo primo mese della sessione estiva ha dato molti rinforzi ad Antonio Conte. Ma il lavoro non è assolutamente finito qui. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare due centrocampisti, il sostituto di Osimhen e un esterno di attacco per rendere la rosa completa e molto competitiva. Ma la dirigenza partenopea si starebbe muovendo anche per costruire la squadra del futuro.

Stando a quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli continuerebbe a seguire da vicino un talento brasiliano. Il suo nome era accostato al club azzurro già in passato, ma ora Manna potrebbe affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Non sarà una operazione semplice da portare a termine considerando anche il prezzo. I ragionamenti sono in corso e vedremo se alla fine il ds porterà il giocatore alla corte di Conte.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, nuovo rinforzo per Conte

Il Napoli guarda con attenzione al futuro. Nel giorno del suo arrivo nella città partenopea Conte ha parlato di un progetto triennale e per questo motivo in casa partenopea si lavora per riuscire a portare in rosa i talenti più importanti sul panorama internazionale. Sono in corso tutte le valutazioni e non è da escludere che nelle prossime settimane il ds Manna possa iniziare a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.

Tra i possibili obiettivi della dirigenza partenopea c’è il talento del Corinthians Wesley. Il classe 2005 è seguito da tempo dal ds Manna e, secondo quanto riferito da Konur, gli azzurri non hanno mollato la presa nonostante la richiesta di 30 milioni di euro da parte dei brasiliani. Un prezzo che frena un po’ l’eventuale trattativa, ma non è da escludere che la cessione di Osimhen possa sbloccare la trattativa e portare il Napoli a sondare il terreno e provare a chiudere l’operazione.

La squadra azzurra non è naturalmente l’unica interessata al talento carioca e, quindi, per assicurarselo i partenopei dovranno superare una folta concorrenza. Per questo motivo Manna potrebbe muoversi in anticipo con l’obiettivo di chiudere nell’immediato il colpo e anticipare tutte le altre squadre fortemente interessate all’esterno brasiliano.

Mercato: su Wesley Napoli, Roma e non solo

Il Napoli segue da vicino Wesley, ma, come detto, dovrà avere la meglio su altre squadre. Secondo quanto riferito da Konur, sul giocatore ci sono anche Fenerbahce, Nottingham, Crystal Palace, Fulham, Nizza, West Ham e anche la Roma di De Rossi. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno con quelle caratteristiche e potrebbero rappresentare la principale avversaria dei partenopei in questa corsa.

La sfida dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane e vedremo se alla fine si deciderà di prenderlo immediatamente oppure si aspetterà magari la prossima estate.