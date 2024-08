Calciomercato: accelerazione improvvisa, si chiude per l’ex Roma

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Confermato l’interesse per l’ex Roma e presto potrebbe avvenire l’accelerazione per provare a chiudere l’operazione.

Il Napoli è sicuramente tra le protagoniste di questo calciomercato. La stagione deludente della scorsa stagione è ancora nella testa di dirigenti e tifosi ed ora nessuno vuole sbagliare. La scelta di Conte e i primi movimenti confermano le alte ambizioni degli azzurri, ma ora c’è da completare una rosa. Servono ancora tre o quattro acquisti per consentire al tecnico leccese di avere una squadra completa e competitiva.

Le ultime settimane sono state complicate a causa delle difficoltà nelle cessioni. Ma queste nelle prossime ore dovrebbero sbloccarsi e, di conseguenza, Manna è pronto a chiudere alcune operazioni in entrata. Sono diversi i profili valutati dal direttore sportivo e su alcuni presto potrebbe rompere gli indugi e capire la fattibilità dell’affare. L’obiettivo è sempre quello di portare a Napoli giocatori di qualità e che magari conoscono il nostro campionato. L’avvio della stagione è ormai alle porte ed è poco il tempo per l’ambientamento.

Mercato Napoli: colpo a sorpresa, si chiude con l’ex Roma

Se per l’attaccante è ormai tutto fatto (pronto Lukaku in caso di addio di Osimhen), non si può dire lo stesso per le altre priorità identificate da Conte in questo calciomercato. Il tecnico aspetta due centrocampisti ed un esterno d’attacco e proprio sul secondo ruolo sembrano esserci delle novità importanti. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un interesse di Manna per Chiesa, in uscita dalla Juventus. Una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi e, quindi, il dirigente azzurro sta valutando un altro profilo.

Stando a quanto riferito da Fanatik, giornale sportivo turco, il Napoli starebbe seguendo da molto vicino Cengiz Under. Il turco la scorsa stagione è tornato in patria. Una scelta che gli ha permesso di ritrovare i suoi livelli dopo un periodo non semplice. Prestazioni che hanno portato il classe 1997 ad entrare nel mirino di diverse squadre e tra i club interessati ci sarebbero anche i partenopei di Antonio Conte.

La duttilità, può giocare sia come esterno d’attacco che seconda punta e trequartista, sembra essere ideale per il modo di giocare di Antonio Conte. Per questo motivo Manna da tempo sarebbe in contatto con il Fenerbahce per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione e del ritorno in Serie A del giocatore che in passato ha vestito la maglia della Roma.

Ultime Under: la posizione del Fenerbahce

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Under, ma per il momento l’operazione si confermerebbe molto complicata. I turchi, attualmente allenati da José Mourinho, non sembrano essere intenzionati a privarsi del proprio giocatore, autore nell’ultima stagione di 9 gol in 24 presenze.

La fumata bianca, però, non è da escludere a prescindere. La chiamata del Napoli potrebbe rappresentare uno degli ultimi treni per il turco e potrebbe essere lui stesso a chiedere la cessione per provare a sfruttare questa nuova importante occasione per la sua carriera. Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma Manna pensa a Under per rinforzare il reparto offensivo.