Il nome di Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Nelle ultime ore una svolta importante e un via libera che è sempre più vicino.

Quale sarà il futuro di Osimhen? A questa domanda ad oggi è molto complicato dare una risposta. Nelle scorse settimana sembrava fatta per il suo trasferimento al PSG, ma in questi ultimi giorni la trattativa avrebbe subito una frenata importante tanto che si è parlato di una possibile permanenza alla corte di Conte. Insomma, una situazione non semplice da decifrare e, soprattutto, destinata ad avere aggiornamenti importanti minuto dopo minuto.

E proprio in queste ore potrebbe esserci una nuova svolta nel futuro del nigeriano. Il condizionale in questi casi è d’obbligo considerando che fino a quando non c’è la fumata bianca tutto può ancora succedere. Ma il via libera all’operazione per arrivare all’attaccante del Napoli dovrebbe arrivare in davvero poco tempo considerando la necessità da parte del club di dover acquistare una punta di livello. L’ostacolo resta sempre la valutazione e l’intenzione di De Laurentiis di non fare un passo indietro, ma alla fine la squadra potrebbe anche decidere di fare un sacrificio molto importante per accontentare il tecnico.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, si chiude

La permanenza al Napoli in questo momento non è da escludere considerando quanto successo nei giorni scorsi, ma l’ipotesi più probabile resta quella di una cessione. Sono diverse le squadre che hanno sondato il terreno per arrivare al giocatore e si sta cercando di trovare la giusta soluzione per accontentare sia i partenopei che lo stesso nigeriano.

E la pista PSG potrebbe riaprirsi in queste ultime ore. Il club transalpino, infatti, stava valutando il profilo di Alvarez come alternativa al nigeriano, ma, stando a quanto riferito da Napoli Magazine, l’argentino avrebbe detto sì alla proposta all’Atletico Madrid. Ora i Colchoneros devono trovare l’accordo con il Manchester City, ma difficilmente si arriverà alla fumata nera considerando la forte volontà dell’attaccante di giocare in Spagna.

Questo dovrebbe portare il PSG a rompere gli indugi ed affondare il colpo per arrivare al giocatore del Napoli. I parigini, vista la partenza di Mbappé, devono prendere un attaccante di livello e al momento l’unico nome possibile sembra essere proprio il nigeriano. Vedremo se già nelle prossime ore si intensificheranno i contatti per arrivare ad un accordo oppure assisteremo ad un nuovo ribaltamento di una vicenda che resta molto complicata.

Mercato Napoli: il PSG prepara l’affondo decisivo per Osimhen?

Il possibile passaggio di Alvarez all’Atletico Madrid potrebbe portare il PSG ad affondare il colpo per Osimhen. I contatti con il Napoli ormai vanno avanti da tempo, ma fino a questo momento non si è riusciti ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ora, però, il calciomercato è entrato nella sua parte finale e non c’è più tempo da perdere. Per questo motivo non possiamo escludere che nel giro di poche ore la trattativa possa decollare e arrivare ad una conclusione magari nei primi giorni della prossima settimana.