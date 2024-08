Chiesa-Berardi: incrocio di mercato, c’è l’indizio

Il destino di Chiesa e di Berardi potrebbe incrociarsi in questo calciomercato. C’è un indizio che conferma un collegamento tra le due operazioni.

Il Napoli nell’ultimo mese di calciomercato molto probabilmente regalerà ad Antonio Conte un esterno offensivo. I nomi accostati al club partenopeo sono stati diversi negli ultimi giorni, ma per il momento non si hanno certezze. Le riflessioni sono in corso e questa operazione sembra essere destinata a chiudersi solamente dopo la cessione di Osimhen. La partenza del nigeriano consentirebbe alla squadra di avere a disposizione i soldi utili per piazzare un colpo importante.

I nomi in pole position per rinforzare la rosa di Conte sembrano essere quelli di Chiesa e Berardi. Il primo è in uscita dalla Juventus e i partenopei da tempo sono sulle tracce dell’esterno figlio d’arte. Altro nome accostato agli azzurri è proprio quello del giocatore del Sassuolo. Nonostante il grave infortunio e il rientro in campo a gennaio, il Sassuolo pensa di cederlo in questa sessione di calciomercato per consentire al calciatore di proseguire il recupero con la nuova squadra e poi fare il suo esordio appena smaltito il problema fisico. Riflessioni in corso e presto potrebbero essere sciolti tutti i dubbi.

Calciomercato: Chiesa-Berardi, destini incrociati

I destini di Federico Chiesa e Domenico Berardi in questo calciomercato potrebbero essere incrociati. Niente di certo, ma non si può escludere a priori un collegamento tra le due operazioni. Naturalmente si tratta di un semplice indizio e ci vorrà ancora qualche giorno per capire se sarà così oppure no.

Stando alle ultime quote dei bookmakers, il futuro di Chiesa potrebbe essere al Napoli. Il suo trasferimento in azzurro vale due volte la scommessa. Una cifra davvero molto bassa e che sembra anticipare il possibile passaggio del figlio d’arte alla corte di Antonio Conte. Come detto, per il momento, ancora niente di fatto, ma presto il discorso è destinato ad entrare nel vivo considerando il contratto in scadenza nel 2025 e la volontà dei bianconeri di non andare in scadenza con il giocatore.

L’eventuale partenza di Chiesa potrebbe portare Giuntoli a sondare su Berardi. Anche in questo caso il trasferimento è dato a 2.05 e, quindi, si può immaginare un collegamento di queste due operazioni. Vedremo se in futuro le quote saranno confermate oppure assisteremo ad un futuro diverso per entrambi i calciatori.

Ultime Napoli: tra Chiesa e Berardi, i dettagli

Nonostante dalla Turchia parlano di Under, la scelta del Napoli per l’esterno sembra essere tra Chiesa e Berardi. Il figlio d’arte della Juventus piace molto a Manna e Conte e si sta provando a individuare i giusti tasselli per arrivare alla fumata bianca.

In caso di mancato accordo, non è da escludere un tentativo per l’esterno del Sassuolo. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese in davvero poco tempo.