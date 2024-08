Calciomercato Napoli, colpo a zero: Conte applaude De Laurentiis

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo colpo di calciomercato: affare a zero, applausi di Antonio Conte. Un affare da urlo in ottica futura

Tutto cambia in fretta in casa Napoli. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione, ma ecco l’intreccio di calciomercato per il futuro. Un affare da sogno a sorpresa, ecco la gioia di Antonio Conte. Il retroscena di mercato sensazionale tutto da scoprire.

Saranno settimane intense anche in casa azzurra. Conte vorrebbe nuovi colpi da parte del presidente De Laurentiis: una nuova chiusura da sogno in ottica futura a parametro zero. Un nuovo intreccio di calciomercato per puntare nuovamente allo Scudetto dopo una stagione terribile con tre cambi di allenatore.

Il presidente azzurro è pronto ad accontentare ancora una volta l’allenatore leccese che ha sposato il progetto del Napoli per riportarlo a trionfare. Ecco l’intreccio dell’ultim’ora: secondo le ultime notizie di calciomercato può avvenire subito la chiusura a parametro zero.

Calciomercato Napoli, ecco l’affare a zero: colpo per Conte, il sostituto perfetto

Ecco l’ultim’ora davvero decisiva per conoscere il suo futuro: il Napoli vuole anticipare gli altri per chiudere l’affare sensazionale. Ecco la svolta nell’affare, ormai ci siamo per la firma imminente. Un nuovo colpo a zero per puntare in grande in vista della prossima stagione: conosciamo tutti i dettagli dell’operazione.

Una pazza idea di calciomercato svelata da Gerardo Fasano di Ruleta Sport ai microfoni di AreaNapoli.it. Federico Chiesa è pronto a volare in maglia azzurra a parametro zero in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, ma la dirigenza partenopea vorrebbe anticipare tutti con l’affare dell’esterno della Juventus. Un intreccio di calciomercato per sostituire Kvara in caso di addio del georgiano nella prossima stagione.

Federico Chiesa è ormai fuori dal progetto bianconero: ora il ds Giuntoli ha 27 giorni per venderlo a titolo definitivo. In caso contrario il Napoli proverà il colpo da urlo in vista della prossima stagione: Conte applaude De Laurentiis per la pazza idea di calciomercato. L’allenatore azzurro lo considera uno dei migliori esterni della Serie A e lo accoglierebbe subito a braccia aperte. Chiesa dovrà risolvere prima i suoi problemi con la società bianconera: al momento non c’è stata ancora la svolta per l’affare da sogno.

L’esterno offensivo della Nazionale italiana vuole continuare ad essere protagonista in Serie A: da una parte preferirebbe di cambiare subito squadra, ma dall’altra è entusiasta di poter lavorare con Antonio Conte. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere con certezza la sua prossima squadra.