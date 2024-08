Calciomercato Napoli, addio agli azzurri: va alla Roma

Il Napoli continua a sognare in grande per lottare nuovamente per lo Scudetto. De Laurentiis dovrà fare i conti anche con una cessione da urlo

Saranno ore intense per delineare la rosa del futuro in casa Napoli. La società partenopea continua a lavorare senza sosta per ingaggiare i migliori calciatori in circolazione per dare filo da torcere alle altre big della Serie A. Ecco l’intreccio suggestivo in ottica calciomercato: può dire addio agli azzurri, c’è la Roma forte sulle sue tracce.

Non solo colpi in entrata per la società partenopea, ma potrebbe arrivare l’addio a sorpresa. La dirigenza del Napoli è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco l’intreccio suggestivo di calciomercato. Una cessione eccellente per De Laurentiis con il forte interessamento della Roma: può subito dire addio al Napoli per sposare il progetto giallorosso, ecco l’ultim’ora a sorpresa.

Calciomercato Napoli, la cessione eccellente: c’è l’apprezzamento di De Rossi

Tutto può cambiare in fretta in vista della prossima stagione. L’assalto totale della Roma per chiudere subito il trasferimento a sorpresa: ecco l’indiscrezione suggestiva di calciomercato per conoscere il futuro del giocatore azzurro.

Il Napoli vuole chiudere nuovi affari da regalare subito ad Antonio Conte, ma attenzione alle cessioni eccellenti. Come svelato da Gerardo Fasano di Ruleta Sport ai microfoni di AreaNapoli.it, Matteo Politano è pronto a dire addio a sorpresa per sposare il progetto della Roma. Una pazza idea di calciomercato vista la presenza di Soule e Dybala, ma De Rossi è innamorato delle sue qualità. La priorietà resta la cessione di Victor Osimhen, che andrà ancora una volta in tribuna contro il Girona nell’ultimo test di pre-campionato prima della prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Modena.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Politano resta sempre nel mirino delle big della Serie A. Cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso, ha dovuto fare una lunga gavetta prima di imporsi in massima serie italiana con l’exploit al Sassuolo prima del suo trasferimento all’Inter. A Napoli ha trovato la sua giusta dimensione: nel ritiro con Conte è stato uno dei più positivi regalando gol ed assist da urlo.

La Roma ha provato già a riportarlo a casa in passato, ma pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora a sorpresa per quanto riguarda la sua prossima squadra.