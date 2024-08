Calciomercato Napoli, svolta Osimhen: ha deciso

Victor Osimhen sogna in grande per voltare definitivamente pagina. L’attaccante nigeriano è pronto a stupire tutti: ecco la sua decisione

Sarà un mese di agosto decisivo per porre fine alla telenovela Osimhen. Un momento fondamentale per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: ecco l’intreccio di calciomercato per sognare in grande, ecco la sua scelta.

Un momento decisivo per voltare subito pagina. Ora Osimhen ha l’arduo compito di scegliere la miglior destinazione possibile dopo un tiro e molla infinito con il Napoli: ecco la svolta da urlo in ottica futura. Attimi decisivi per puntare in alto con il Napoli spettatore della vicenda: la società partenopea aveva già concordato la sua cessione, ma l’affare ancora non si sblocca. Cosa succede ora? Si è parlato a lungo anche di uno scambio con Lukaku, ma la situazione non è delle migliori: una svolta decisiva per l’affare dell’estate.

Napoli, Osimhen ha preso a sorpresa la sua decisione: l’intreccio

Nelle ultime sedute a Castel Di Sangro Conte l’ha anche impiegato in allenamento e nelle varie partitine, ma dovrebbe sedersi in tribuna anche nell’ultimo test amichevole contro il Girona prima di fare sul serio. Tra pochi giorni ci sarà l’impegno in Coppa Italia contro il Modena per poi pensare alla prima di campionato contro l’Hellas Verona. Ora cosa farà Osimhen? Ecco il retroscena di calciomercato.

Un intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima stagione. Osimhen vorrebbe conoscere il suo futuro in tempi brevi, ma poco fa è intervenuto anche l’ex giocatore che ha militato in Serie A, Nassim Mendil, che vive attualmente in Francia. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’attuale allenatore ha rivelato che sarà difficilmente vederlo indossare la maglia del PSG visto che Luis Enrique non vorrebbe assolutamente averlo in rosa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato ora l’attaccante nigeriano dovrà sperare nell’assalto di Chelsea o Arsenal dicendo addio alla possibilità in Arabia Saudita. Conte non è contento della sua gestione a livello societario: l’allenatore leccese cercherà di impiegarlo anche nelle prossime sfide, ma la sua cessione era stata già decisa. Ora l’ultim’ora decisiva per conoscere il suo futuro.

L’attaccante nigeriano continua a lavorare senza sosta in allenamento per farsi trovare pronto come sempre. Mancano le sue folate in area di rigore avversaria: il Napoli si aggrappa alla sua decisione, può anche restare a sorpresa per vincere un nuovo Scudetto con Conte da intermediario della vicenda.