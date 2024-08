Napoli: salta Lukaku. Subito il piano B, c’è l’ok di Conte

La partenza di Osimhen costringerà il Napoli ad intervenire sul calciomercato. Lukaku resta il primo obiettivo, ma c’è anche un piano B. E Conte ha detto sì a questa possibilità.

Il Napoli in questo ultimo mese dovrà trovare il suo nuovo centravanti. Nonostante le ipotesi avanzate nelle scorse ore di una permanenza di Osimhen, il destino del nigeriano sembra essere ormai segnato e nei prossimi giorni la partenza dovrebbe essere ufficiale. Il PSG ad oggi resta la grande favorita nella corsa all’attaccante, ma attenzione all’Arsenal e a possibili inserimenti dell’ultimo minuto di altre squadre.

La partenza di Osimhen costringerà il Napoli ad intervenire per dare a Conte un nuovo attaccante. Il nome in pole position è sempre quello di Lukaku. Il tecnico leccese lo ha allenato in quasi tutte le sue esperienze e il loro rapporto idilliaco rappresenta una sorta di rassicurazione per i tifosi partenopei. La trattativa, però, non è semplice e le richieste non mancano. Il Chelsea potrebbe decidere di non aspettare ancora molto tempo e, quindi, Manna sta lavorando anche ad un piano B. C’è un giocatore che piace molto al ds e allo stesso allenatore e, in caso di mancato arrivo del belga, non è da escludere un tentativo per portarlo a Napoli.

Calciomercato Napoli: Lukaku resta il primo obiettivo, ma occhio al piano B

Romelu Lukaku è il primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Osimhen. L’accordo con il belga è già stato trovato ed ora si attende la cessione del nigeriano per chiudere con il Chelsea. Conte sperava di avere già a disposizione il giocatore, ma la frenata sull’addio del nigeriano ha rallentato le tempistiche del ritorno in Italia dell’ex Inter e Roma. Uno stop che potrebbe complicare la trattativa. I Blues, infatti, non sarebbero intenzionati ad aspettare all’infinito considerando le diverse richieste e per questo motivo Manna è al lavoro per un piano B.

Il nome al vaglio della società campana, secondo ElNacional.cat, sarebbe quello di Sorloth del Villarreal. Le caratteristiche del norvegese si sposano alla perfezione con il gioco di Conte. L’ostacolo principale ad oggi riguarda il prezzo: il club spagnolo per lasciar partire il proprio bomber potrebbe chiedere i 38 milioni di euro della clausola rescissoria.

Nonostante un cost importante, il classe 1995 resta nella lista di Manna e presto potrebbe esserci un contatto con il Villarreal per valutare la possibilità di una fumata bianca in questo calciomercato. Ma il tutto entrerà nel vivo solamente in caso di mancato accordo con il Chelsea per Lukaku.

Mercato Napoli: sfida a due per il post Osimhen

Sembra essere una sfida a due per il post Osimhen. Lukaku resta il favorito numero uno considerando anche il rapporto con Conte, ma le tempistiche della cessione del nigeriano potrebbero portare il Chelsea a trovare una soluzione diversa per il belga vista la necessità di venderlo il prima possibile per rinforzare la squadra.

In caso di una fumata nera, il Napoli potrebbe bussare alla porta del Villarreal per Sorloth. Un classe 1995 da 26 gol in stagione e voglioso di fare un salto di qualità importante nella sua carriera.