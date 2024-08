Svolta improvvisa: Chiesa ha scelto, c’è il sì

Il futuro di Federico Chiesa sembra essere ormai deciso. Il giocatore avrebbe deciso la sua destinazione e presto potrebbe avvenire la tanto attesa fumata bianca.

In questi ultimi giorni sta tenendo banco la questione di Federico Chiesa. Il contratto in scadenza nel 2025 e la mancata convocazione per l’amichevole contro il Brest fanno pensare ad una rottura definitiva con la Juventus. Questo rende molto complicato ipotizzare una permanenza in bianconero fino alla prossima estate e poi scegliere a zero la sua nuova destinazione. La pista più probabile è quella di un addio immediato per trovare continuità e magari ritornare ai livelli che sappiamo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Federico Chiesa, consapevole di dover lasciare la Juventus in queste settimane, avrebbe scelto la sua nuova squadra. Se la notizia dovesse essere confermata, la palla passerebbe direttamente ai club, che dovranno trovare l’accordo in queste ultime settimane di calciomercato. Non sarà semplice considerando anche la richiesta avanzata dalla Juventus. Ma alla fine si dovrebbe arrivare ad un compromesso anche per cercare di accontentare l’esterno.

Calciomercato: Chiesa ha scelto, ecco con chi firma

Napoli, Roma e diverse squadre inglesi. Sono questi i club che nelle ultime settimane hanno manifestato un interesse nei confronti dell’attaccante della Juventus. I giallorossi, con l’arrivo di Soulé, si sono chiamati fuori dalla corsa. Quindi al momento restano i partenopei e le big di Premier. Da sottolineare che con l’entourage dell’Inter c’era stato un sondaggio anche dell’Inter, ma i nerazzurri sono disponibili a prenderlo solamente a zero e quindi difficilmente vedremo il figlio d’arte alla corte di Simone Inzaghi.

Il futuro del giocatore, però, potrebbe non essere in Italia. Stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, Chiesa preferirebbe trasferirsi al Manchester United in questo calciomercato. Una destinazione che si potrebbe trasformare in realtà nel giro di davvero poco tempo considerando che i Red Devils starebbero ragionando su quale offerta presentare ai bianconeri per strappare il sì e chiudere una operazione molto importante.

Una mossa che a questo punto chiuderebbe la possibilità di trasferirsi alla corte di Conte. Manna e il tecnico leccese non hanno mai nascosto l’interesse nei confronti del figlio d’arte. Il problema ad oggi sembra essere rappresentato dalla mancata Champions League. Chiesa vorrebbe giocare le competizioni europee e quindi sembra davvero molto difficile immaginare una fumata bianca, ma fino a quando non c’è l’ufficialità non possiamo escludere nulla.

Mercato: Chiesa vuole il Manchester United

Federico Chiesa vuole il Manchester United. Dalla Spagna sono certi che l’esterno ha comunicato la sua decisione di trasferirsi alla corte di ten Hag nelle prossime settimane. Se così fosse, la palla ora passerebbe direttamente ai due club, chiamati a trovare un accordo per consentire al giocatore di andare a vestire la maglia dei Red Devils.

Una notizia non accolta sicuramente nel migliore dei modi dal Napoli. A questo punto la strada per il trasferimento in terra partenopea è lontana e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.