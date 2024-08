Gilmour-Napoli: ora si può, decisivo lo scambio

Il Napoli non molla la pista Gilmour. Il centrocampista in forza al Brighton piace molto a Conte ed ora lo scambio potrebbe sbloccare la trattativa. Ecco tutti i dettagli.

Brescianini e Gilmour. Sono questi i due principali obiettivi di calciomercato del Napoli per il centrocampo. Conte ha indicato in questi due giocatori le priorità e da tempo Manna sta lavorando per cercare di trovare la soluzione ideale. Ad oggi gli arrivi di entrambi sono collegati alle uscite e, quindi, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per arrivare alla fumata bianca. Ma in queste ultime ore c’è una idea che stuzzica molto la dirigenza azzurra e che potrebbe sbloccare uno dei due arrivi.

Un calciatore, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sembra preferire la Premier League e a questo punto non possiamo escludere uno scambio nelle ultime settimane di calciomercato. Le riflessioni sono in corso e presto si avrà un quadro più chiaro della situazione. Di certo questa rappresenta una delle soluzioni per accontentare il tecnico. Vedremo se alla fine si opterà per questa ipotesi oppure alla fine si faranno due operazioni diverse.

Calciomercato Napoli: si sblocca Gilmour, scambio decisivo

Conte ha individuato in Gilmour l’obiettivo principale per il centrocampo. Il giocatore, attualmente in forza al Brighton, piace molto al tecnico leccese e Manna da tempo lavora per trovare la giusta soluzione. Il suo arrivo, però, è strettamente legato ad una uscita ed ora non possiamo escludere che alla fine si decida di proporre uno scambio per accontentare il tecnico e sbloccare una trattativa che per il momento, come detto in precedenza, è bloccata.

Stando a quanto riferito dal quotidiano italiano, Cajuste avrebbe detto no al Galatasaray e dato mandato al suo procuratore di trovare una soluzione in Premier League. E a questo punto non è da escludere che il Napoli sfrutti questa situazione per sbloccare la trattativa e far arrivare nel giro di davvero poco tempo Gilmour. Naturalmente resta da capire se il Brighton accetterà la contropartita per il suo giocatore.

E’ una possibilità da valutare e che potrebbe consentire ai partenopei di chiudere un colpo importante in tempi brevi senza dover aspettare le uscite. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di una doppia operazione separata, ma vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se si aprirà la pista di uno scambio.

Mercato Napoli: Cajuste spinge per la Premier

La mancata partenza di Cajuste in questo momento blocca l’arrivo di uno tra Gilmour e Brescianini. Il giocatore sembrava davvero vicino al trasferimento al Galatasaray. Ma il giocatore non sembra assolutamente convinto dal passaggio in Turchia e per questo motivo al momento è tutto fermo.

Nelle ultime ore sembra prendere piede l’ipotesi Premier League. Ad oggi nessuno ha realmente sondato il terreno, ma attenzione alla possibilità di uno scambio con il Brighton per arrivare a Gilmour.