Altro che PSG: Osimhen resta in Italia, c’è l’ok del presidente

Il PSG sembra aver frenato nella corsa a Osimhen e si aprono le porte di una permanenza in Italia. Il presidente ha dato l’ok all’arrivo del nigeriano. Ecco tutti i dettagli.

Victor Osimhen-PSG: trattativa bloccata. L’arrivo del nigeriano nella capitale francese al momento sembra aver subito una frenata importante tanto che in terra transalpina parlano di un interesse da parte del club allenato da Luis Enrique nei confronti di Alvarez. Se dovesse arrivare l’argentino, ci dovrà essere una uscita per prendere anche il giocatore del Napoli e quindi si aprono delle possibilità fino a questo momento mai considerate.

E non è da escludere una permanenza in Serie A. Stando alle ultime informazioni, un club sarebbe fortemente interessato a Osimhen e il presidente avrebbe dato l’ok al trasferimento in questo calciomercato. Un colpo importante destinato a chiudersi nei prossimi giorni. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata, ma la frenata con il PSG apre le porte a possibilità fino a questi momenti mai realmente prese in considerazione e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Osimhen in Serie A: il presidente dice sì

Victor Osimhen potrebbe restare in Serie A. Una ipotesi molto complicata fino a qualche giorno fa, ma entrati nel mese di agosto tutto può ancora accadere. Sicuramente le richieste del Napoli rendono a prescindere complicata questa operazione. In casa partenopea, però, si potrebbe anche decidere di aprire ad una formula diversa per non mantenere in rosa un giocatore scontento e per questo motivo non è da escludere una ipotesi italiana.

Secondo quanto scritto in esclusiva da 7colli.it, la Roma sarebbe sulle tracce di Osimhen. Friedkin avrebbe dato l’ok all’arrivo del nigeriano e i giallorossi dovrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso più una contropartita tecnica per convincere il Napoli a dire sì alla proposta. Una formula sicuramente non ideale per i partenopei, ma, come detto in precedenza, tenersi un calciatore scontento potrebbe non essere la soluzione giusta e quindi non si può escludere una apertura.

Per il momento è semplicemente una indiscrezione, ma non è da escludere che alla fine si possa aprire questa possibilità. Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro e non ci resta che aspettare per capire se alla fine questa ipotesi diventerà realtà oppure no.

Mercato: Roma interessata a Osimhen

L’interesse della Roma nei confronti di Osimhen in questo calciomercato è sicuramente una novità molto importante. I giallorossi hanno preso Dovbyk e sono alla ricerca di un altro attaccante considerando la partenza ormai certa di Abraham.

Il nigeriano sembra interessare molto ai giallorossi anche se le condizioni finanziarie non sono le più semplici da soddisfare. Se poi ci sarà una apertura ad un prestito, allora la situazione è destinata a cambiare.