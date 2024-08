Napoli, Conte infuriato: prima “minaccia” ad ADL

Antonio Conte subito si è infuriato con il presidente De Laurentiis: ecco quello che è successo pochi minuti fa, la verità a galla

Un intreccio con Antonio Conte in vista della prossima stagione. Il Napoli dovrà subito sistemare alcuni cavilli per soddisfare le richieste dell’allenatore azzurro. Ecco la furia del tecnico leccese: si è subito presentato da Aurelio De Laurentiis, c’è una dinamica che lo turba parecchio negli ultimi giorni.

Prima sconfitta per il Napoli targato Antonio Conte. Gli azzurri cadono a Castel Di Sangro contro il Girona, ma non è questo che preoccupa enormemente l’allenatore azzurro. C’è qualcosa che lo turba in questi ultimi giorni dopo aver accettato la proposta di De Laurentiis: ha mostrato subito insofferenza per un motivo ben preciso.

Napoli, Conte subito da De Laurentiis: il motivo furioso

Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore alla guida della squadra azzurra, ma qualcosa è cambiato in questi giorni. Conte si è infuriato subito con il presidente De Laurentiis: a galla la prima ‘minaccia nei confronti del numero uno partenopeo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il calciomercato del Napoli si è bloccato negli ultimi giorni. Questa dinamiche stanno preoccupando Antonio Conte, che vorrebbe subito avere con sè nuovamente l’attaccante belga Romelu Lukaku. La trattativa però non è ancora decollata: il tecnico leccese subito si è fatto sentire con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Al momento l’allenatore del Napoli sta lavorando con il resto della squadra senza conoscere il prossimo attaccante azzurro. I giorni passano inesorabilmente: la situazione non è delle migliori per affrontare al meglio il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Da monitorare attentamente anche la situazione intorno a Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano non ha preso parte a nessun test amichevole finora con Conte furioso per come si è gestita tutta la vicenda. La cessione era già nell’aria, ma il suo trasferimento non si è ancora sbloccato per alcuni punti di vista discordanti.

Ultimo giorno di ritiro a Castel Di Sangro per poi ritornare a Castel Volturno per preparare il primo impegno ufficiale in Coppa Italia: l’attaccante dovrà arrivare il prima possibile per placare la rabbia di Antonio Conte. Una nuova strategia di mercato per far sognare nuovamente i tifosi partenopei che non vedono l’ora di trionfare per i nuovi successi del Napoli. Tutto può cambiare rapidamente per far tornare a gioire l’allenatore leccese.