Napoli, si ferma un titolare: tempi di recupero lunghi

Altra tegola per Antonio Conte in vista dei primi impegni ufficiali del Napoli. Sarà out per diverso tempo, ecco i tempi di recupero

Il Napoli si appresta ad essere protagonista in vista della prossima stagione. Inizierà ufficialmente la stagione con la sfida in Coppa Italia contro il Modena: un titolare subito si è fermato, ecco la prima diagnosi. Ora si aspetteranno gli esami strumentali per conoscere così ogni singolo dettaglio.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per preparare al meglio la prossima stagione. Conte non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A con l’obiettivo chiamato Scudetto: sarà una lotta a distanza con le altre big della Serie A. Pochi minuti fa è arrivata la triste notizie per l’allenatore del Napoli: si è fermato un titolare, ecco i tempi di recupero per l’azzurro.

Napoli, ultim’ora infortunio: ecco quanto tornerà in campo

Lo stesso Conte dovrà fare i conti con una nuova tegola in casa azzurra: conosciamo i dettagli dell’infortunio, ecco come sta ora. Un problema fastidioso che lo potrebbe portare a saltare tante settimane: ora gli esami strumentali per conoscere tutta la verità intorno all’infortunio del giocatore del Napoli.

Prima tegola per Antonio Conte che dovrà fare a meno di Pasquale Mazzocchi che ha dovuto alzare bandiera bianca. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il laterale partenopeo non sarà in campo per la prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Modena in programma sabato prossimo. Un problema alla caviglia dopo un’azione contro lo spagnolo Valery nell’ultima sfida amichevole contro il Girona giocata a Castel Di Sangro. Subito lo staff medico si è catapultato da Mazzocchi per soccorrerlo dopo che si era accasciato a terra fuori dal terreno di gioco.

Tempi di recupero abbastanza lunghi per il laterale del Napoli che dovrà recuperare dal problema alla caviglia. Il giocatore partenopeo è stato sempre schierato dal primo minuto da Conte nelle prime sfide amichevoli: ora subentra un grosso problema per lo stesso allenatore leccese che dovrà inventarsi nuove scelte di formazione.

Una nuova perdita importante per Antonio Conte che potrà così schierare Di Lorenzo a tutta fascia dopo che è stato provato nella difesa a tre come braccetto destro. Martedì tornerà ad allenarsi a Castel Volturno anche l’uruguaiano Olivera reduce dalla Copa America da protagonista assoluto con El Loco Bielsa. Problemi a non finire in casa Napoli in attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen che continua a bloccare il calciomercato azzurro.