Caos Napoli, tifosi infuriati a Castel Di Sangro: la reazione

Non finiscono i problemi in casa Napoli: caos totale a Castel Di Sangro, ecco la reazione di tifosi. Scopriamo tutto quello che è successo

Il Napoli continua la preparazione a Castel Di Sangro con l’allenamento congiunto con la Casertana. Subito è scoppiato il caos fuori allo Stadio Teofilo Patini: ecco tutta la verità con i tifosi infuriati. Sono intervenuti anche i carabinieri per sedare le polemiche: spunta la verità.

Ultimo giorno di ritiro in casa Napoli per poi preparare la prima sfida ufficiale di Coppa Italia contro il Modena. Allenamento congiunto con la Casertana per provare le ultime idee di formazione di Antonio Conte: pochi minuti fa è successo di tutto fuori lo stadio Teofilo Patini. Un colpo di scena durante l’allenamento mattutino congiunto con la formazione di Serie C della Casertana: ecco il retroscena con l’intervento dei carabinieri.

Napoli, che caos fuori allo stadio: spunta la verità

Ancora una volta l’organizzazione della Ssc Napoli non è stata all’avanguardia. Negli ultimi anni le iniziative per i tifosi sono state davvero eccezionali, ma vanno curati nuovi dettagli affinché si possa respirare nuova aria intorno alla squadra azzurra. Pochi minuti fa è successo di tutto fuori allo Stadio di Castel di Sangro: ecco il retroscena.

Sono intervenuti anche i carabinieri per quanto riguarda l’affluenza allo Stadio Teofilo Patini. Durante l’ultimo test amichevole contro il Girona, i tifosi sono stati costretti a lasciare anche i vari settori a causa della copiosa pioggia che si è abbattuta su Castel Di Sangro. Così il Napoli ha cercato di premiare i più coraggiosi per avere la priorità per entrare nell’impianto abruzzese. Si è creata una fila lunghissima con polemiche infinite tra i tifosi per chi dovesse accedere per primo.

C’è tanta voglia di rivalsa dopo una stagione terribile dopo tre cambi di allenatore: negli ultimi giorni c’è stata una grande affluenza per sostenere la propria squadra. Il troppo amore sfocia spesso in brutte notizie con i tifosi che non riescono a contenere la propria voglia di seguire i colori azzurri.

La squadra azzurra cercherà di ricaricarsi in vista della prima sfida ufficiale di Coppa Italia contro il Modena. Conte non vede l’ora di regalare nuove gioie ai tifosi che sono arrivati in tanti a Castel di Sangro dopo il ritiro in Trentino a Dimaro.