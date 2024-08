Napoli: bocciato Meret, scelto il nuovo numero uno

L’errore contro il Girona mette ancora più in bilico il futuro di Meret al Napoli. I partenopei avrebbero già scelto il numero uno. Trattativa che presto potrebbe decollare

In casa Napoli tra i colpi dell’ultimo mese di calciomercato potrebbe esserci anche un portiere. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, Meret non sembra convincere pienamente Conte e l’errore contro il Girona rischia di allontanare ancora di più l’estremo difensore dalla squadra partenopea. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma la dirigenza azzurra starebbe ragionando seriamente sulla possibilità di cambiare numero uno.

Antonio Conte avrebbe già individuato il sostituto di Meret e la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane di calciomercato. Il Napoli, quindi, si prepara a cambiare il proprio numero uno. Un colpo invocato anche dagli stessi tifosi dopo l’ennesima prestazione insufficiente dell’ex Udinese. Naturalmente il suo arrivo attualmente è legato alla partenza del friulano, ma nel giro di poco tempo il tutto potrebbe entrare nel vivo per concludere le due operazioni.

Calciomercato Napoli: si cambia in porta, ecco chi arriva

Il Napoli si prepara a cambiare in porta. L’arrivo di Conte ha portato anche un nuovo modo di giocare e a quanto sembra Meret non convince pienamente il tecnico leccese. L’ultimo errore contro il Girona conferma alcune difficoltà da parte dell’estremo difensore a giocare con i piedi e per questo motivo si potrebbe pensare ad un nuovo numero uno. Se in casa azzurra sono in corso tutte le riflessioni del caso, i tifosi non hanno dubbi. Nelle ultime ore sui social, come riportato da areanapoli.it, in molti stanno chiedendo a De Laurentiis di cedere il giocatore friulano per poi andare a prendere il nuovo portiere in questo calciomercato.

Il nome che stuzzica molto la fantasia dei tifosi del Napoli è quello di Szczesny. Una idea di calciomercato non proprio campata in aria. Nelle scorse settimane il polacco, ormai in uscita dalla Juventus, era stato accostato alla squadra partenopea e non è da escludere che Manna possa fare un tentativo nei prossimi giorni. L’ex Roma e Arsenal per il momento ha rifiutato l’ipotesi Arabia per aspettare una nuova opportunità nel calcio che conta e gli azzurri possono rappresentare una grande chance.

Le valutazioni da parte di Manna e ADL sono in corso. Il nome di Szczesny stuzzica i tifosi ed è apprezzato anche dalla società. Il suo arrivo, però, è legato alla partenza di Meret. Vedremo se alla fine questa operazione di calciomercato si concluderà oppure assisteremo ad una strategia diversa da parte del Napoli.

Mercato Napoli: Szczesny per la porta

Szczesny al momento è una semplice idea di calciomercato per il Napoli, ma in futuro non è da escludere che Manna bussi alla porta di Giuntoli per provare a prendere uno degli esuberi bianconeri.

Prima, però, deve partire Meret. Se la Fiorentina affonderà il colpo per l’attuale numero uno dei partenopei, allora Conte potrebbe accogliere il polacco negli ultimi giorni di questo calciomercato. Altrimenti resterà il friulano nella speranza di non dover fare i conti con errori come quello contro il Girona.