Napoli: decisa un’altra cessione, giocherà in Europa

Inizia a muoversi il calciomercato in uscita del Napoli. Un giocatore è in partenza e nei prossimi giorni si dovrebbe concretizzare la sua partenza.

Prima le uscite, poi le entrate. Sembra essere questo il diktat del Napoli in questo ultimo mese di calciomercato. Gli occhi naturalmente sono puntati tutti su Osimhen. La partenza del nigeriano potrebbe consentire di sbloccare alcune entrate, ma il bomber non è assolutamente l’unico giocatore con le valigie pronte. Sono diversi gli esuberi tra i partenopei e nei prossimi giorni sono attese novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il destino di un giocatore è ormai segnato. Per lui le prossime settimane calciomercato dovrebbero confermare l’addio al Napoli e l’inizio di una nuova avventura. L’idea del calciatore è quella di iniziare una esperienza molto importante e per questo motivo si sta trattando con diverse big per arrivare alla fumata bianca. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure si opterà per una soluzione differente a quelle presenti in questo momento.

Calciomercato Napoli: cessione decisa, i dettagli

L’arrivo di Antonio Conte sta portando ad una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. La stagione complicata della scorsa stagione ha costretto la società a fare riflessioni molto importanti sulla rosa e sono diversi i giocatori con la valigia pronta per iniziare delle nuove esperienze. Manna nei prossimi giorni proverà a trovare la soluzione per consentire a tutti di poter giocare con continuità e naturalmente cercare anche di far entrare quei soldi utili da chiudere ulteriori colpi.

E in questo calciomercato Mario Rui lascerà il Napoli. Il terzino portoghese ha confermato la volontà di tornare in patria e si pensava ad un trasferimento a titolo definitivo. Ora, però, la situazione è cambiata e sta prendendo piede quella di un prestito con obbligo di riscatto. Sul giocatore c’è l’interesse di Benfica, Sporting e Porto e quindi per lui la nuova esperienza consentirà di continuare a giocare in Europa per dimostrare di essere ancora in grado di poter ambire a traguardi importanti.

La fumata bianca si attende negli ultimi giorni della sessione e, vista la formula, molto probabilmente sarà anche il giocatore a scegliere la sua destinazione. Vedremo alla fine quale sarà la nuova squadra. La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che Mario Rui dirà addio al Napoli in questo calciomercato.

