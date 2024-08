Non solo Lukaku: arriva un altro bomber, c’è l’ok

Il Napoli potrebbe piazzare un doppio colpo in attacco. Insieme a Lukaku, infatti, potrebbe arrivare un secondo bomber. Il club di appartenenza pronto a dare l’ok.

La partenza di Osimhen dovrebbe dare il via libera al calciomercato in entrata del Napoli. Antonio Conte aspetta con ansia il suo nuovo bomber e il nome di Lukaku resta in pole position, ma non è assolutamente finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano sulla squadra partenopea, non è da escludere la possibilità di un secondo attaccante. Simeone non sembra convincere e sono in corso ragionamenti per trovare magari il giocatore in grado di aumentare la qualità del reparto oltre che naturalmente dare al tecnico un’arma in più.

E un nome, già accostato agli azzurri in passato, potrebbe ritornare nuovamente nel mirino dei partenopei. Il club di appartenenza avrebbe dato il via libera ad una cessione in questo calciomercato e non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Si tratta di un qualcosa destinata ad entrare nel vivo negli ultimi giorni della sessione visto che per il momento le priorità in questo momento. Ma una volta chiuso Lukaku, Manna potrebbe ragionare sulla possibilità di portare alla corte di Conte un altro giocatore.

Calciomercato Napoli: arriva un altro bomber, i dettagli

L’idea di un secondo bomber sembra nata nelle ultime ore. La partenza di Cheddira e l’incertezza sul rendimento di Simeone sta portando il Napoli a ragionare sulla possibilità di prendere un vice Lukaku. Niente di certo visto che al momento la priorità è il belga, ma una volta chiusa questa operazione non è da escludere un tentativo per dare a Conte un secondo attaccante di livello e in grado di rappresentare una alternativa al belga.

Il nome che potrebbe tornare di moda per i partenopei è quello di Vitor Roque. Il calciatore era già stato accostato in passato agli azzurri ed ora non è da escludere un tentativo del Napoli negli ultimi giorni di calciomercato. Il Barcellona ha dato il via libera alla cessione del suo attaccante e a questo punto i blaugrana sono pronti a dare il via alla sua partenza in prestito. Vedremo se ci sarà un tentativo oppure il Napoli deciderà di andare su altri obiettivi.

La decisione definitiva sarà presa solo dopo aver chiuso Lukaku e un confronto con Conte. Ma l’idea di un nuovo attaccante non è da escludere considerando la necessità di avere una rosa di livello per provare a conquistare lo Scudetto.

Mercato Napoli: Vitor Roque ritorna un obiettivo?

Il Napoli potrebbe tornare con forza su Vitor Roque del Barcellona in questo calciomercato. Il calciatore è in uscita dai blaugrana e non possiamo escludere un tentativo last minute per regalare a Conte un nuovo attaccante.

La strada naturalmente è ancora lunga e non possiamo escludere praticamente nulla. Vedremo cosa succederà e se il Napoli piazzare questo secondo colpo di calciomercato oppure si fermerà solamente a Lukaku.