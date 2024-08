Chiuso il colpo: arriva il centrocampista, le cifre

Colpo in arrivo a centrocampo. L’affare è ormai chiuso e a breve si attende la tanto attesa fumata bianca. Ecco le cifre di questa operazione di calciomercato.

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e sono diverse le squadre pronte a chiudere diversi colpi in entrata. Anche il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il leccese ha dato delle indicazioni molto chiare sui rinforzi da chiudere nei prossimi giorni della sessione estiva e non ci resta davvero che attendere ancora un po’ di tempo per capire se si raggiungeranno tutti gli obiettivi prefissati oppure si dovrà virare su altri giocatori.

Tra i diversi rinforzi che il Napoli dovrà chiudere in questo mese ci sono anche due centrocampisti. I nomi in pole position sono sicuramente quelli di Gilmour e Brescianini, ma c’è anche un altro profilo che da tempo è stato accostato al club partenopeo anche se poi non si è mai riusciti ad arrivare al tanto atteso accordo. Stiamo parlando di un centrocampista spagnolo di grande qualità.

Calciomercato: si chiude per il centrocampista, i dettagli

Due centrocampisti per consentire ad Antonio Conte di avere una rosa sicuramente di livello. L’obiettivo è quello di dare al tecnico leccese alternative considerando che si parla di una stagione molto impegnativa e, quindi, ci vorrà l’apporto dell’intera squadra per provare a vincere lo Scudetto e anche la Coppa Italia.

Napoli che in questo calciomercato non affonderà il colpo per Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo in passato è stato più volte accostato al club partenopeo, ma alla fine hanno preferito non entrare nel vivo della trattativa e virare su altri obiettivi come Gilmour e Brescianini. Per il giocatore del Valencia il futuro potrebbe essere all’Atletico Madrid. Stando alle indiscrezioni di Tribuna Deportiva, la squadra di Simeone avrebbe trovato un accordo sui 30 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita con il club proprietario del cartellino.

Ora bisognerà individuare l’accordo tra i Colchoneros e il centrocampista per arrivare alla definitiva fumata bianca. Ma sicuramente questa notizia lo allontana definitivamente dal Napoli che, come detto in precedenza, in questo calciomercato ha deciso di virare su obiettivi completamente differenti da quelli Javi Guerra.

Mercato Napoli: sfuma definitivamente Javi Guerra

Javi Guerra non sarà un nuovo giocatore del Napoli. In questo calciomercato i partenopei hanno deciso di sondare altri obiettivi e questo ha permesso all’Atletico Madrid di trovare l’accordo con il Valencia e chiudere.

Un colpo importante per Simeone a centrocampo. Naturalmente per l’ufficialità manca l’intesa tra calciatore e Colchoneros e questa dovrebbe arrivare nelle prossime ore.