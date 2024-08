Napoli, Kvara firma subito: c’è la svolta a sorpresa

Khvicha Kvaratskhelia vuole riprendersi la scena cercando di essere protagonista nel calcio internazionale. Svolta decisiva, arriva la firma

Una scommessa ripagata alla grande in casa azzurra: ora è arrivata la svolta per Kvaratskhelia, la firma immediata. Un momento decisivo sul fronte calciomercato: ecco l’intreccio da urlo in casa azzurra con il presidente De Laurentiis sempre al lavoro.

Sono ore frenetiche in casa azzurra per sognare in grande. Il Napoli cercherà di partire subito a mille in vista della prossima stagione, ma pochi minuti è arrivata l’ultim’ora a sorpresa con la firma immediata di Khvicha Kvaratskhelia. Un clamoroso retroscena di calciomercato per il talento georgiano che è esploso definitivamente in maglia azzurra: la chiusura è ormai totale per il futuro del Napoli.

Napoli, Kvara sguardo sul futuro: arriva la notizia a sorpresa

Tutto può cambiare rapidamente per il talentuoso giocatore del Napoli. L’affare si può chiudere subito per una nuova svolta nella sua carriera: un motivo in più per continuare a sognare in grande. Ha tanta voglia di rivalsa dopo una stagione completamente da dimenticare: ecco la verità finalmente a galla.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport c’è la svolta definitiva per Khvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso giocatore georgiano agirà in una posizione differente con Antonio Conte: ora c’è la firma per il rinnovo contrattuale fino al 2029 sulla base di circa 5 milioni con i bonus per arrivare a superare i 7 mln. Un nuovo sforzo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli non giocherà la Champions League, ma il club partenopeo continuerà a puntare sul talento georgiano.

Il georgiano sarà protagonista in maglia azzurra ancora per le prossime stagioni. Sulle sue tracce c’erano i migliori club europei dopo essersi ritagliato uno spazio importante anche ad Euro2024: Conte potrà contare ancora sulle qualità di Kvara. Un nuovo regalo di De Laurentiis che continua a lavorare senza sosta per nuovi colpi di calciomercato in casa azzurra.

Nelle prossime ore arriveranno rinforzi di spessore per accontentare Antonio Conte che vorrebbe subito l’attaccante: Romelu Lukaku è in pole per sbarcare subito in maglia azzurra. L’intreccio decisivo di calciomercato, ma c’è da monitorare il futuro di Victor Osimhen che vive ormai come separato in casa. Khvicha Kvaratskhelia è già raggiante dopo i primi giorni di ritiro: la stagione ufficiale partirà fra pochi giorni, il Napoli cercherà di aggrapparsi al suo talento.