Ex Napoli: infortunio grave per Zielinski, lunghissimo stop

Brutte notizie in casa Inter: l’ex Napoli Zielinski si è fermato per un problema fisico ed ora il rischio è quello di un lungo stop. Ecco tutti i dettagli.

Il campionato è ormai alle porte e per gli allenatori è arrivato il momento di abbassare i carichi di lavoro e portare la squadra nella migliore condizione possibile per l’esordio. La speranza da parte dei tecnici è quella di non dover fare i conti con problemi fisici che potrebbero portare anche a tempi di recupero importanti. E in casa Inter non arrivano sicuramente delle buone notizie.

Zielinski nelle ultime ore si è fermato e nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate per accertare meglio il problema fisico e di conseguenza i tempi di recupero. Per il momento non si hanno certezze. La speranza di Inzaghi è che si possa recuperarlo per la partita contro il Genoa, ma il rischio è quello di uno stop più lungo del previsto. A breve gli esami confermeranno l’entità del problema e solo dopo Inzaghi potrà capire se il giocatore sarà a disposizione tra 15 giorni oppure assisteremo ad una nuova tegola dopo Taremi.

Infortunio Zielinski: i tempi di recupero

Arrivato all’Inter con l’obiettivo di prendersi sin da subito la maglia da titolare, Zielinski si è comportato molto bene nel ritiro tanto che contro il Genoa poteva partire dall’inizio vista l’emergenza in attacco dei nerazzurri e la possibilità di utilizzare Mkhitaryan come seconda punta. Ma ora questo problema fisico sembra cambiare un po’ i programmi di Simone Inzaghi. Le condizioni sono assolutamente da valutare e nelle prossime ore saranno fatti tutti gli approfondimenti del caso, ma le sensazioni non sembrano essere positive.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la speranza del club nerazzurro è che l’infortunio di Zielinski sia dovuto principalmente ai carichi di lavoro e quindi si tratti di un semplice affaticamento. Possibile, ma in questo momento difficile confermarlo. Nelle prossime ore sono previsti gli approfondimenti e solo in quel momento capiremo se alla fine il giocatore ci sarà oppure no contro il Genoa.

Di certo non si tratta di una buona notizia per Inzaghi considerando il problema di Taremi. Vedremo se alla fine entrambi riusciranno a rientrare prima del 17 agosto oppure dovranno rimandare l’esordio ufficiale con la maglia nerazzurra di una settimana e, di conseguenza, il tecnico dovrà trovare una soluzione differente.

