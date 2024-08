Napoli, Gaetano inserito in uno scambio: nuovo colpo per Conte

Gianluca Gaetano potrebbe non andare a Parma. Un altro club di A spinge e lo scambio potrebbe sbloccare l’affare. Ecco tutti i dettagli della possibile trattativa.

Tra i giocatori in uscita dal Napoli c’è Gianluca Gaetano. Il centrocampista ha svolto tutto il ritiro alla corte di Antonio Conte, ma alla fine si è deciso di cederlo. L’ipotesi, a differenza di quanto fatto in passato, è quella di un prestito con obbligo di riscatto per consentire da un lato al centrocampista di poter dare vita ad una esperienza diversa e dall’altro riuscire a dare vita ad una piccola plusvalenza da utilizzare per piazzare qualche colpo in entrata.

Nelle scorse ore si è parlato molto di un possibile trasferimento al Parma da parte del centrocampista napoletano considerando che Pecchia lo ha avuto alla Cremonese. Ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un’altra squadra in vantaggio nella corsa a Gaetano e lo scambio potrebbe essere decisivo per arrivare alla fumata bianca e riuscire a chiudere una trattativa che ormai va avanti da diverso tempo.

Gianluca Gaetano e il Napoli: le strade si separeranno definitivamente. Questa volta il rapporto tra il centrocampista e i partenopei non continuerà nelle prossime stagioni. Si sta trattando, infatti, la sua cessione in prestito, ma con l’obbligo di riscatto proprio per consentire al calciatore di iniziare una nuova avventura oltre che ai partenopei di portare a casa una piccola plusvalenza da poi utilizzare per chiudere alcuni colpi importanti.

Stando a quanto riferito dalla Rosea, il Cagliari continua ad essere in corsa per arrivare a Gaetano in questo calciomercato. Il giocatore starebbe spingendo per tornare in Sardegna e non andare a Parma. Ora va trovato l’accordo tra i club e poi si può dire che la trattativa è in discesa. L’ipotesi è quella di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 6-7 milioni di euro più il cartellino di Veroli, giocatore che piace molto ai partenopei.

Una mossa che potrebbe sbaragliare la concorrenza del Parma. Molto dipenderà dal Napoli e da quanto si vuole guadagnare dal punto di vista economico. Se l’offerta del Cagliari soddisferà gli azzurri, allora Gaetano in questo calciomercato ritornerà in Sardegna. Altrimenti l’ipotesi Parma diventerà realtà considerando la presenza di un allenatore che lo conosce molto bene come Pecchia.

Il futuro di Gaetano è tra Cagliari e Parma in questo calciomercato. I Ducali sembrano in questo momento leggermente in vantaggio, ma la volontà del calciatore e la carta Veroli potrebbe portare i sardi al sorpasso.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e chi alla fine la spunterà. Una cosa però è certa: il futuro di Gaetano sarà lontano da Napoli, squadra che gli ha permesso di diventare professionista.