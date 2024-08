Atalanta: colpo dal Napoli, blitz e firma

L’Atalanta guarda in casa Napoli per piazzare un colpo importante in vista di questa stagione. Il giocatore piace ed ora la Dea prepara l’assalto.

L’Atalanta è pronta a bussare in casa Napoli per piazzare un colpo importante. La Dea, che sta preparando l’esordio in campionato, ma anche il grande appuntamento in Supercoppa Europea, potrebbe presto sedersi al tavolo con i partenopei per provare a chiudere una trattativa sicuramente molto importante per Gasperini.

Al momento niente di certo considerando che non c’è una vera e propria trattativa. Ma sono in corso tutte le riflessioni del caso e non è da escludere che alla fine si decida di fare un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione. Si tratta di un nome che interessa molto agli orobici e la fumata bianca non è impossibile. Vedremo se nelle prossime settimane si entrerà nel vivo di questo colpo oppure si deciderà di optare per soluzioni completamente differenti.

Calciomercato Atalanta: colpo a sorpresa, arriva dal Napoli

L’Atalanta interverrà sul calciomercato per dare a Gasperini un nuovo attaccante. Il terribile infortunio di Scamacca (rientrerà tra almeno sei mesi) costringe la squadra orobica a muoversi per trovare il giusto giocatore che possa sostituire il romano considerando che il solo El Bilal Touré, che non andrà più allo Stoccarda, non può assolutamente bastare. Per questo motivo la società ha iniziato a lavorare per individuare magari il profilo ideale per il suo tecnico.

E il nome che potrebbe essere utile al club orobico, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, è proprio quello di Simeone. Il Cholito da tempo chiede di avere maggiore spazio e l’arrivo di Lukaku non cambierebbe assolutamente la situazione. Per questo motivo da giorni si parla di una sua possibile partenza. Ora la Dea potrebbe approfittarne considerando che il Napoli sarebbe pronto a dire sì ad una proposta che va dai 10 ai 15 milioni pur di liberarsi di un ingaggio importante essendo una riserva.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Tony D’Amico lo conosce molto bene avendo lavorato con lui a Verona e Gasperini sembra pronto a dire di sì a questa opzione. Il Cholito si sposa alla perfezione con il modo di giocare del tecnico piemontese e per questo motivo non è da escludere una chiusura in davvero poco tempo.

In corsa resta anche Pinamonti. Un duello che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.