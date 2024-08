Napoli: nuovo regalo a Conte, Manna pronto a chiudere

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Manna prepara un nuovo regalo a Conte e presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Ultimi giorni di calciomercato e squadre al lavoro per completare la squadra. Tra i club destinati ad essere più attivi nelle prossime settimane ci sarà anche il Napoli. I partenopei non hanno assolutamente completato la rosa e sono al lavoro per gli ultimi colpi.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe piazzare un colpo di calciomercato direttamente dalla Serie A. Sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma Manna sembra essere pronto ad accelerare per regalarsi un rinforzo importante anche in ottica futura visto che stiamo parlando di un giocatore giovane di qualità.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, pronto il bliz

Il Napoli in questa sessione darà vita ad una vera rivoluzione dopo la delusione della scorsa stagione. Sono diversi i calciatori che hanno lasciato la rosa di Conte per cercare di fare spazio a dei nuovi rinforzi. La volontà di parte di De Laurentiis è sempre stata quella di portare in terra partenopea calciatori che hanno voglia di aiutare la squadra a raggiugere i risultati sperati e naturalmente mettersi alle spalle dei momenti non assolutamente facili.

E tra i giocatori destinati a lasciare il Napoli in questo calciomercato ci sono anche Cheddira e Gaetano. Secondo quanto riferito da Radio Marte, i due calciatori interessano molto al Parma e Manna potrebbe chiedere informazioni su Man e Circati. Il primo è un vecchio obiettivo dei partenopei, il secondo è una delle grandi sorprese della scorsa Serie B. Il Parma non ha nessuna intenzione di lasciar andare entrambi i giocatori. Ma se sul difensore l’idea è quella di ottenere eventualmente una opzione, sul romeno i partenopei potrebbero affondare il colpo visto che serve un esterno.

Manna ci pensa e valuta se affondare il colpo oppure no. Di certo è una opzione da tenere in considerazione soprattutto se non si arriverà a Chiesa. Sono in corso le riflessione del caso e non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul destino di Man.

Mercato Napoli: Man resta un’idea

Il Napoli valuta il profilo di Man in questo calciomercato per rinforzare il reparto offensivo di Conte. Il Parma, come detto in precedenza, difficilmente farà partire il proprio talento, ma una offerta importante e l’inserimento nella trattativa di Cheddira potrebbe portare un rinforzo importante per la rosa azzurra.