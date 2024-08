Svolta Kvara: via subito, svelata la destinazione

Il futuro di Kvaratskhelia resta un rebus. Il Napoli spera nella firma, ma il rinnovo non è scontato. E non è escluso che una cessione immediata. Ecco le ultime.

Quale sarà il futuro di Kvaratskhelia? Difficile rispondere in questo momento alla domanda. Nelle scorse ore si è parlato molto di un rinnovo ormai certo da parte del georgiano. In casa Napoli, infatti, si ha la certezza che alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa. Ma, come ci ha sempre insegnato il calcio, fin quando non c’è la fumata bianca tutto può succedere e non possiamo escludere una fumata nera.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli e Kvaratskhelia si vedranno a settembre con l’obiettivo di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. L’idea dei partenopei è quella di mettere sul piatto un contratto da cinque milioni di euro più bonus (si può arrivare fino a 7). Una cifra destinata a portare il giocatore a dire sì a questa proposta. Ma il sito non esclude neanche l’ipotesi di una fumata nera.

Calciomercato Napoli: Kvara tra rinnovo e cessione, i dettagli

Rispetto a qualche settimana fa le cose sono completamente differente. Se a giugno il futuro di Kvaratskhelia sembra lontano da Napoli in questo calciomercato, ora ci sono ottime chance di una permanenza. A settembre l’incontro decisivo per il rinnovo: il georgiano, almeno di clamorose sorprese dell’ultima ora, è pronto a dire sì alla proposta dei partenopei e continuare la sua esperienza con il club azzurro. Naturalmente in caso di un campionato eccezionale non possiamo escludere che la prossima stagione il suo futuro in Campania ritorni in bilico.

Ma, come detto in precedenza, ancora oggi esiste la possibilità di una fumata nera in questa trattativa. In caso di mancato accordo, sembra difficile una cessione a settembre. Gli unici mercati aperti dopo la chiusura di quello italiano sono quelli turchi e arabi e da parte del calciatore non c’è nessuna intenzione di accettare la proposta. Quindi l’idea è quella di restare a Napoli fino al termine della stagione e poi valutare con calma il suo futuro.

Naturalmente c’è anche la sessione di gennaio che potrebbe cambiare la situazione, ma per il momento è una ipotesi molto remota. La dirigenza partenopea e Conte, infatti, hanno la certezza che si continuerà con il georgiano e non ci sarà nessuna separazione.

Mercato Napoli: Kvaratskhelia verso il rinnovo

Il Napoli e Kvaratskhelia sono pronti a continuare insieme. Nonostante le ipotesi di fumata nera, in questo momento sono alte le possibilità di un prolungamento del contratto con i partenopei.

Un rinnovo che non chiude a prescindere l’ipotesi di una partenza la prossima estate, ma sicuramente consente a Napoli e Kvaratskhelia di affrontare la stagione con una sicurezza maggiore.