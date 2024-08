Colpo Osimhen, ci siamo: l’annuncio dall’Inghilterra

Il futuro di Osimhen inizia a delinearsi. Dall’Inghilterra arriva un annuncio molto importante sul futuro dell’attaccante nigeriano. Ecco le ultime.

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano continua ad allenarsi con il Napoli, ma la sua permanenza alla corte di Antonio Conte non è assolutamente certa. Le trattative per una sua cessione proseguono ormai senza sosta e l’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile la sua partenza per sbloccare il calciomercato in entrata. La cessione del bomber, infatti, aprirà la strada a dei colpi molto importante e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

E dall’Inghilterra arriva una notizia molto importante sul futuro di Osimhen. Un club, infatti, non ha assolutamente mollato la presa sull’attaccante nigeriano e proverà nelle prossime ore a presentare una proposta al Napoli per provare a strappare il sì. Naturalmente poi servirà anche l’accordo con il giocatore. Vedremo se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si farà un passo indietro per questioni economiche o altro.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, i dettagli

La permanenza di Osimhen al Napoli è sempre più lontana. Nelle scorse ore si era ipotizzata anche la possibilità di puntare ancora una volta sul nigeriano considerando le difficoltà nella cessione. Ma Conte in più di un’occasione ha chiesto al club di avere Lukaku e per questo motivo si sta accelerando sulla partenza del nigeriano. La squadra favorita resta il Paris Saint-Germain, ma attenzione anche all’inserimento di una squadra che potrebbe sbaragliare la concorrenza e prendere l’attaccante dei partenopei.

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, l’arrivo di Omorodion, attaccato cercato dal Napoli, non chiude le porte all’approdo a Londra di Osimhen. L’unico ostacolo in questo momento riguarda la formula. I Blues, infatti, puntano ad un prestito magari con obbligo di riscatto per il nigeriano. Un qualcosa che non convince pienamente i partenopei, che insistono nel vendere il calciatore a titolo definitivo.

Ma attenzione agli ultimi giorni di calciomercato. In caso di un mancato accordo con il PSG, la pista Chelsea potrebbe trasformarsi in realtà considerando la volontà da parte di Conte di avere Lukaku e, quindi, uno scambio di prestiti non è assolutamente da escludere.

Mercato Napoli: il Chelsea non molla Osimhen

Il Chelsea, quindi, non molla la pista Osimhen in questo calciomercato. I Blues vogliono chiudere in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ci si proverà e poi la palla passerà direttamente al Napoli.

Sono giorni importanti per il futuro del nigeriano. Si proverà a chiudere nel giro di poco tempo per poi concentrarsi sulle entrate e soddisfare le richieste del tecnico leccese.