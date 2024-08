Calciomercato, Simeone sblocca l’affare: l’attaccante arriva con uno scambio

Giovanni Simeone continua ad essere cedibile per Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa per il Napoli: lo scambio da urlo in Serie A

L’attaccante argentino non è partito quasi mai titolare nei primi test amichevoli del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Tanta panchina per lui anche nel pre-campionato: ora Simeone è pronto a cambiare aria dopo stagioni importanti vissute in maglia azzurra. Ora si sblocca l’affare grazie allo scambio a sorpresa in Serie A: arriva l’attaccante per l’allenatore leccese.

Un nuovo intreccio di calciomercato per chiudere subito il maxi affare in Serie A. Il Napoli è molto attivo per acquisti e cessioni eccellenti: ormai è tutto fatto per la cessione di Simeone che è ormai fuori dal progetto azzurro. La società partenopea vorrebbe accontentare subito l’attaccante argentino che ha sempre vissuto alla grande la sua avventura con la maglia del Napoli sia dentro che fuori dal campo. Un legame incredibile anche insieme alla sua compagna per andare a visitare i luoghi più intriganti della storia della città partenopea.

Calciomercato, Simeone sogna in grande: ecco il nuovo intreccio in Serie A

Ora la carriera dell’argentino dovrà continuare ai massimi livelli: lo spazio per lui con Conte sembra ormai chiuso definitivamente. Simeone è alla ricerca di un progetto avvincente da sposare subito in vista della prossima stagione che partirà tra pochi giorni.

Un intreccio di calciomercato da urlo in vista della prossima stagione che riguarda da vicino il Napoli targato Antonio Conte. Giovanni Simeone è sempre più vicino all’addio con il possibile arrivo di un nuovo attaccante grazie allo scambio in Serie A. Come riportato dal quotidiano La Stampa, Sanabria potrebbe essere la contropartita giusta per sbloccare l’affare Simeone al Torino. Vanoli predilige le due punte e l’argentino è pronto a scendere in campo anche al fianco di Duvan Zapata, altra vecchia conoscenza della squadra azzurra.

Dopo l’affare Buongiorno tra i due club, ora Cairo è entusiasta nel chiudere l’affare in tempi brevi per un nuovo colpo di calciomercato. Simeone andrebbe a prendere proprio il posto di Sanabria al centro dell’attaccante granata: percorso inverso per l’attaccante paraguaiano che è perfetto per l’idea di gioco di Antonio Conte.

In attesa di conoscere anche il futuro di Victor Osimhen, l’allenatore del Napoli ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità tra centrocampo ed attacco per rientrare fin da subito nella lotta Scudetto. Simeone ha già le valigie pronte: ormai ci siamo per la chiusura immediata del maxi affare in Serie A. Secondo le ultime notizie la trattativa si chiuderà subito per non perdere ulteriore tempo.