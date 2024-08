Napoli, scambio con l’Atalanta: accordo a 18 milioni

Il calciomercato Napoli è sempre molto vivo: nuovo accordo con l’Atalanta, si chiude a 18 milioni. La pazza idea in ottica futura

Ancora un intreccio suggestivo di calciomercato in vista della prossima stagione. Il Napoli continua a monitorare attentamente dinamiche in ottica futura per innalzare il tasso tecnico della rosa partenopea: ecco la pazza idea con l’Atalanta, ora si chiude davvero a 18 milioni di euro.

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare lo stesso Antonio Conte che ha richiesto a gran voce nuovi acquisti per partire subito a mille. Sabato inizierà ufficialmente la stagione partenopea con la sfida in Coppa Italia contro il Modena: ecco il nuovo intreccio di calciomercato con l’Atalanta. Una nuova pazza idea per svoltare definitivamente con l’affare a centrocampo: ormai ci siamo, ecco tutti i dettagli.

Napoli, affare da urlo: chiusura immediata, il retroscena di mercato

Un momento decisivo per sognare in grande: spunta la nuova destinazione del giocatore del Napoli con un super scambio da urlo. Ecco il retroscena dell’affare: cos’è successo nelle ultime ore?

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il Napoli ha imbastito una trattativa last-minute con l’Atalanta per la chiusura a 15 milioni più tre di bonus. Michael Folorunsho era pronto a diventare un giocatore dell’Atalanta con un maxi affare con il club bergamasco: nella trattativa potevano essere inserite diverse contropartite tecniche gradite al tecnico Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Scamacca, il calciomercato dei nerazzurri è cambiato subito. Ora l’obiettivo primario è quello di trovare un sostituto all’altezza dell’attaccante italiano che ritornerà in campo nel prossimo anno.

Nei giorni scorsi Folorunsho ha rinnovato con il club partenopeo fino al 2029: in caso di proposta giusta, sarà ceduto subito dal presidente De Laurentiis che pensa a nuovi innesti da urlo in vista della prossima stagione. Secondo le ultime notizie il Napoli è pronto a rinforzare la zona mediana con due colpi immediati dopo le uscite di Gaetano e Cajuste.

La società partenopea cercherà così di arrivare subito a chiudere un nuovo affare dopo la trattativa saltata con l’Atalanta. Un colpo a sorpresa per incassare tanti milioni per Folorunsho, convocato anche agli ultimi Europei dal Ct Luciano Spalletti senza mai scendere in campo. La sua crescita non è passata inosservata e così le big della Serie A ci proveranno ancora per ingaggiare l’ex Verona. Lui vorrebbe giocarsi tutte le sue chance sotto la gestione di Antonio Conte, ma in caso di offerta importante andrà via dal Napoli.