Calciomercato Napoli: è fatta per l’attaccante, svolta Osimhen

Il Napoli è pronto a chiudere il nuovo attaccante: ecco la svolta per Osimhen sempre nel mirino delle big d’Europa, ecco dove giocherà

Victor Osimhen è pronto a dire addio al Napoli, ma ecco che è arrivata la svolta definitiva dell’affare. L’intreccio di calciomercato a sorpresa: la chiusura definitiva del trasferimento che riguarda da vicino gli azzurri. Conte è pronto così ad abbracciare nuovi rinforzi per partire subito a mille ritornando a lottare per lo Scudetto dopo una stagione terribile per la squadra partenopea.

Un nuovo colpo ad effetto in vista della prossima stagione: ecco l’attaccante per Antonio Conte, la svolta con Victor Osimhen. La società partenopea continua a monitorare profili interessanti per affidarli subito all’allenatore leccese. Saranno ore decisive per arrivare alla chiusura dell’affare: pochi minuti fa è venuta a galla tutta la verità, ecco il colpo che non t’aspetti in casa azzurra.

Calciomercato Napoli, affare da urlo: ecco la svolta decisiva

La dirigenza partenopea è pronta a sferrare l’assalto decisivo nelle prossime ore: Conte ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi per iniziare subito alla grande la stagione ormai alle porte per gli azzurri.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Osimhen non giocherà nel Chelsea nella prossima stagione. I Blues stanno chiedendo per l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, Samu Omorodion, che si è reso protagonista di una stagione da applausi con la maglia dell’Alaves. Affare chiuso intorno ai 50 milioni di euro: a sua volta i colchoneros sta per annunciare il colpo di Julian Alvarez dal Manchester United per 70 milioni. Un intreccio di calciomercato da favola che riguarda da vicino anche il Napoli.

Per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen restano in pole PSG ed Arsenal visto che non vorrebbe andare a giocare in Arabia Saudita. Il progetto arabo non lo convince particolarmente, ma ora il Napoli dovrà così sistemare subito la situazione intorno all’attaccante nigeriano.

Un colpo di calciomercato tutto da scoprire per ingaggiare a sua volta Romelu Lukaku, che resta il nome preferito da Antonio Conte dopo il successo condiviso all’Inter. L’attaccante belga si sta allenando senza sosta in vista della prossima stagione facendosi trovare subito pronto: ecco l’ultim’ora inaspettata per arrivare così alla chiusura definitiva. Un nuovo affare per avere subito la rosa al completo iniziando la prossima stagione senza sprecare energie come in passato. Il Napoli farà sul serio quest’anno con la guida di Conte.