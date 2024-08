Napoli, non si presenta agli allenamenti: la reazione di Conte

Ultimi giorni di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli targato Antonio Conte. Non si presenta più agli allenamenti, cos’è successo?

Un momento decisivo per trovare una nuova soluzione in vista della prossima stagione. Non si è voluto più presentare agli allenamenti a partire da oggi: ecco la decisione del club partenopeo, la reazione di Conte. Saranno ore frenetiche anche in casa Napoli tra ingaggi e cessioni da urlo: la svolta totale in ottica futura per arrivare alla decisione definitiva.

La società partenopea è sempre attenta ai colpi di calciomercato per regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore leccese. Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora: l’azzurro non si è presentato agli allenamenti di Antonio Conte, la svolta per l’addio immediato. Un’altra tegola per l’allenatore del Napoli che ora dovrà prendere una nuova decisione in vista della prossima stagione: il retroscena da urlo con l’ultim’ora di calciomercato.

Napoli, chiusura imminente: ecco cos’è successo con Conte

Un colpo di scena inaspettato: questa mattina non si è fatto vedere sul campo di Castel Di Sangro, ecco la svolta decisiva. Cosa sta succedendo con Antonio Conte? Finalmente tutta la verità a galla per il calciatore del Napoli.

Come svelato in anteprima dal portale iamnaples.it Mario Rui non si presenterà più agli allenamenti a Castel Di Sangro. Al Patini non c’è più spazio per lui, ma il club partenope ha trovato la soluzione con il terzino portoghese circa la sua assenza dagli allenamenti in gruppo fino alla sfida contro il Modena. La cessione è sempre più vicina per il giocatore del Napoli, che ormai ha le valigie già pronte: Conte ha altri piani per la corsia sinistra degli azzurri.

Pochi minuti fa si è presentato sul terreno di gioco anche Olivera, reduce da una Copa America da protagonista come centrale difensivo con El Loco Bielsa. Conte starebbe pensando a provarlo in quella posizione come braccetto di sinistra per impiegarlo subito. Saranno ore decisive per conoscere la prossima squadra di Mario Rui, che è pronto a dire addio al Napoli in vista della prossima stagione.

L’allenatore del Napoli ha già comunicato che non avrebbe puntato su di lui: ora c’è tempo per trovare la destinazione futura. Si era parlato anche di un possibile ritorno in Portogallo per concludere la sua carriera: staremo a vedere.