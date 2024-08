Napoli, Meret sta per essere ceduto: subito il sostituto dal mercato

Nonostante tutto sembrava che Alex Meret potesse essere comunque uno dei pilastri del Napoli nella prossima prossima, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, infatti, l’estremo difensore azzurro sarebbe in procinto di lasciare gli azzurri per trasferirsi nella sua nuova squadra. Da qui a parlare di affare fatto, ovviamente, ce ne vuole, ma già che il Napoli abbia deciso come ma soprattutto con chi sostituirlo, lascia intendere che Meret è difatti con un piede fuori Castelvolturno, ma questa volta per davvero.

Decisivo dunque l’errore contro il Girona, che ha alimentato i dubbi di Antonio Conte al punto che l’allenatore del Napoli avrebbe immediatamente dato il suo consenso alla cessione del portiere.

Meret lascia subito Napoli, sta per essere ceduto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alex Meret, che a sorpresa potrebbe non essere più in azzurro Napoli. L’ennesimo errore della sua carriera potrebbe infatti costargli caro, visto che la sbavatura contro il Girona avrebbe assalito di dubbi Antonio Conte che avrebbe ordinato alla dirigenza di trovargli un nuovo portiere per la prossima stagione.

Questo, ovviamente, non escludere una permanenza a Napoli di Meret, ma l’impressione è che oramai le strade fra le parti siano pronte a separarsi, come d’altronde confermato anche dal fatto che la società azzurra sarebbe in procinto di vendere l’estremo difensore italiano dopo le proposte pervenutegli nelle scorse ore. Se c’è uno da sacrificare, quello è Meret, anche perché il Napoli avrebbe già trovato come e con chi sostituirlo.

Stando dunque a quanto riportato da Marco Giordano di Radio CRC, diversi club si sarebbero interessati al portiere azzurro in questo calciomercato, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis non starebbe aspettando altro che l’offerta giusta per cederlo così da compiere un cambio di guarda fra i pali del Napoli in programma già da diverse stagioni.

Meret va via, il sostituto arriva direttamente dal mercato

L’addio di Alex Meret obbligherebbe il Napoli ad intervenire nel calciomercato per completare la batteria di portieri da mettere a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. L’uscita dell’ex SPAL per il momento è una mera indiscrezione, ma non è da escludere che la situazione possa svilupparsi già a partire dalle prossime ore.

Per questo motivo la dirigenza azzurra si sarebbe messa alla ricerca di un nuovo portiere, anche se il sostituto “naturale” di Alex Meret il Napoli ce lo avrebbe in casa, ossia Elia Caprile. Dopo una stagione da protagonista ad Empoli, il classe 2001 meriterebbe una chance importante come quella che gli potrebbe dare Antonio Conte in azzurro, ma per il momento questa resta semplice suggestione, anche perché c’è prima da sbloccare la situazione Meret. Staremo a vedere.